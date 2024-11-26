«Играл с Бутманом в хоккей!»: Солист «Иванушек» Андреев уверен, что джаз останется в моде

Джаз является сложной музыкой, где очень важна импровизация, отметил в беседе с НСН Кирилл Андреев.

Джаз является красивой и стильной музыкой, которая всегда будет в моде, заявил корреспонденту НСН певец, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев на церемонии вручения X ежегодной премии «Все цвета джаза» в Москве.

«У меня 8 декабря выходит песня, она немного приджазована. Спасибо музыканту Игорю Розаеву, он сделал ее с живыми инструментами, с трубой. И здесь, наверное, часть дани отдана джазу, потому что это красиво, стильно и модно всегда. Конечно, джаз – это сложная музыка, здесь очень важна импровизация. Кстати, я играю параллельно в своей старой профессии в хоккей, играл и с Игорем Бутманом на одной игре. И он меня много раз приглашал, я пару раз был у него на концертах», - сказал Андреев.
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Также певец выразил сожаление, что редко посещает джазовые концерты за рубежом из-за отсутствия времени и сложного графика.

«Не было времени. У нас обычно гастроли, концерты, переезды, самолеты. Такой не было возможности. Но если вот два-три раза, допустим, получается остаться в городе, то да», - добавил он.

Церемония вручения X ежегодной престижной премии в мире джазовой музыки «Все цвета джаза» стартовала 26 ноября в 19:00 в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной». Слушатели Радио JAZZ 89.1 FM отдали за своих любимых исполнителей около 20 тысяч голосов. В свою очередь, звездное экспертное жюри определило тройки финалистов. Еще одного победителя выбрала сама радиостанция.

Впервые награждение лауреатов состоялось в 2014 году. С момента основания премии «Все цвета джаза» на сцене Радио JAZZ 89.1 FM выступили более 90 таких исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей, как Игорь Бутман, Леонид Агутин, Лариса Долина, Валерий Сюткин и многие другие, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Анастасия Александрова
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