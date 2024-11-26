«Играл с Бутманом в хоккей!»: Солист «Иванушек» Андреев уверен, что джаз останется в моде

Также певец выразил сожаление, что редко посещает джазовые концерты за рубежом из-за отсутствия времени и сложного графика.

«Не было времени. У нас обычно гастроли, концерты, переезды, самолеты. Такой не было возможности. Но если вот два-три раза, допустим, получается остаться в городе, то да», - добавил он.

Церемония вручения X ежегодной престижной премии в мире джазовой музыки «Все цвета джаза» стартовала 26 ноября в 19:00 в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной». Слушатели Радио JAZZ 89.1 FM отдали за своих любимых исполнителей около 20 тысяч голосов. В свою очередь, звездное экспертное жюри определило тройки финалистов. Еще одного победителя выбрала сама радиостанция.

Впервые награждение лауреатов состоялось в 2014 году. С момента основания премии «Все цвета джаза» на сцене Радио JAZZ 89.1 FM выступили более 90 таких исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей, как Игорь Бутман, Леонид Агутин, Лариса Долина, Валерий Сюткин и многие другие, передает «Радиоточка НСН».

