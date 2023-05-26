«Путь до звезды!»: «КняZz» выступит на золотом матче «Зенита»

Группа «КняZz», лидером которой является бывший участник группы «Король и Шут» Андрей Князев, объявила, что выступит 3 июня на футбольном матче «Зенита» из Санкт-Петербурга против воронежского «Факела».

«Финал чемпионского сезона и нашего общего пути до "той звезды"», - написали музыканты в соцсетях, разместив афишу концерта.