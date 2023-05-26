«Путь до звезды!»: «КняZz» выступит на золотом матче «Зенита»

Группа «КняZz», лидером которой является бывший участник группы «Король и Шут» Андрей Князев, объявила, что выступит 3 июня на футбольном матче «Зенита» из Санкт-Петербурга против воронежского «Факела».

«Финал чемпионского сезона и нашего общего пути до "той звезды"», - написали музыканты в соцсетях, разместив афишу концерта.

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«Зенит» досрочно обеспечил себе звание чемпиона России-2023 и решил совместить последний матч в сезоне с концертом группы «КняZz». В футбольном клубе отмечают, что за один билет можно будет посмотреть и игру, и концерт.

В июне 2022 года на финальном матче Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо» в «Лужниках» выступали певицы МакSим и Люся Чеботина. 9 июля на матче Суперкубка России в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Спартаком» должна была выступить группа «Ленинград» Сергея Шнкрова, но их концерт отменили. Вместо Шнура на «Газпром-Арене» выступила группа «Би-2», что вызвало скандал.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонцертФК "Зенит"Андрей Князев

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