«Пунш, Сибирь и ностальгия»: Лидер группы «Йорш» о панк-новинках и московском концерте

«Наш гала-концерт, который пройдет 22 апреля в клубе "Урбан", будет отличаться от всех классических выступлений тем, что частично его программу составляли наши слушатели. Люди писали в комментариях, какие песни они хотят услышать, и на основании их ответов мы составляли плейлист. Откровенно говоря, некоторым песням мы были очень удивлены, некоторые из этих песен мы не играли очень-очень давно. Тем, кто нас слушает достаточно давно, помнит зарождение великой и ужасной группы «Йорш», будет приятно поностальгировать под любимые песни их молодости», - сказал Соколов.

По его словам, гастрольный тур группы превратился в «отрыв от реальности» и порой нет времени даже поспать.

«Каждый тур это незабываемые и яркие впечатления, и такой отрыв от реальности. Как пелось в одной небезызвестной песне, "каждый новый город - это просто новый клуб". Очень редко получается где-то походить-погулять, сходить на какие-то экскурсии, потому что в основном тур – это дорожная история. Ты едешь-едешь куда-то, приезжаешь на саундчек, играешь концерт, потом быстро собираешься, если следующий город близко, ты можешь поспать, если не близко и ты где-нибудь по Сибири едешь, - сразу прыгаешь в автобус и приезжаешь на следующий саундчек. Все города хороши по-своему и в основном, с точки зрения музыканта отношение к городу складывается от того, насколько горячую поддержку оказывают слушатели», - подчеркнул лидер группы «Йорш».

«Сокол» также рассказал о новых панк-группах, на которые стоит обратить внимание.

«В пандемию появилось очень много коллективов, которые, не имея возможности выступать, сидели дома и генерировали контент, а когда разрешили турить и заниматься концертной деятельностью, получилось так, что за два года ожидания у них сложилась достаточно серьезная фан-база, ребята поехали – и у них солдауты, аншлаги. Из групп, которые мне очень сильно зашли, отметил бы NEVERLOVE, - это, наверное, российские Mötley Crüe, даже круче. Мне очень нравится ПОЛ ПУНШ, кроме того у меня есть сайд-проект, в котором поет моя супруга, это группа ЧИТМИЛ, рекомендую послушать. Я там являюсь ментором, но творческие решения принимают сами девчонки. Это такая смесь поп-панка, немножко электронной музыки и альтернативы», - посоветовал музыкант.

Он также назвал «старые» любимые группы, добавив, что старается быть в курсе «новых течений и движений».