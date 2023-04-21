«Пунш, Сибирь и ностальгия»: Лидер группы «Йорш» о панк-новинках и московском концерте
«Сокол» рассказал в эфире НСН о российских Mötley Crüe и своем сайд-проекте, назвал любимых рокеров и вспомнил сибирские выезды.
Лидер и вокалист группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов в интервью НСН рассказал о предстоящем московском концерте, гастрольном туре и новых интересных панк-группах,
22 апреля «Йорш» даст в Москве большой концерт «по заявкам». Кроме того, в рамках гастрольного тура в апреле группа выступит в Костроме, Череповце и Вологде.
«Наш гала-концерт, который пройдет 22 апреля в клубе "Урбан", будет отличаться от всех классических выступлений тем, что частично его программу составляли наши слушатели. Люди писали в комментариях, какие песни они хотят услышать, и на основании их ответов мы составляли плейлист. Откровенно говоря, некоторым песням мы были очень удивлены, некоторые из этих песен мы не играли очень-очень давно. Тем, кто нас слушает достаточно давно, помнит зарождение великой и ужасной группы «Йорш», будет приятно поностальгировать под любимые песни их молодости», - сказал Соколов.
По его словам, гастрольный тур группы превратился в «отрыв от реальности» и порой нет времени даже поспать.
«Каждый тур это незабываемые и яркие впечатления, и такой отрыв от реальности. Как пелось в одной небезызвестной песне, "каждый новый город - это просто новый клуб". Очень редко получается где-то походить-погулять, сходить на какие-то экскурсии, потому что в основном тур – это дорожная история. Ты едешь-едешь куда-то, приезжаешь на саундчек, играешь концерт, потом быстро собираешься, если следующий город близко, ты можешь поспать, если не близко и ты где-нибудь по Сибири едешь, - сразу прыгаешь в автобус и приезжаешь на следующий саундчек. Все города хороши по-своему и в основном, с точки зрения музыканта отношение к городу складывается от того, насколько горячую поддержку оказывают слушатели», - подчеркнул лидер группы «Йорш».
«Сокол» также рассказал о новых панк-группах, на которые стоит обратить внимание.
«В пандемию появилось очень много коллективов, которые, не имея возможности выступать, сидели дома и генерировали контент, а когда разрешили турить и заниматься концертной деятельностью, получилось так, что за два года ожидания у них сложилась достаточно серьезная фан-база, ребята поехали – и у них солдауты, аншлаги. Из групп, которые мне очень сильно зашли, отметил бы NEVERLOVE, - это, наверное, российские Mötley Crüe, даже круче. Мне очень нравится ПОЛ ПУНШ, кроме того у меня есть сайд-проект, в котором поет моя супруга, это группа ЧИТМИЛ, рекомендую послушать. Я там являюсь ментором, но творческие решения принимают сами девчонки. Это такая смесь поп-панка, немножко электронной музыки и альтернативы», - посоветовал музыкант.
Он также назвал «старые» любимые группы, добавив, что старается быть в курсе «новых течений и движений».
«Что касается старых групп, я, наверное, дошел до такого возраста, когда уже поздно что-то менять в своих предпочтениях. Мне нравятся НАИВ, "Алиса", "Король и Шут", Papa Roach, SUM 41, Rise Against. Ввиду моей работы, - я работаю менеджером на крупном российском лейбле, - я регулярно отслушиваю молодые команды, стараюсь быть в курсе актуальной новой музыки, новых течений и движений», - заключил собеседник НСН.
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