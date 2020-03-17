«Пухляша» возьмем с собой! Little Big рассказала о составе на «Евровидении»

Вопрос об участии в песенном конкурсе зажигательного танцора Дмитрия Красилова уже окрестили одним из самых популярных в адрес Little Big за последние несколько дней.

Как видно из комментариев интернет-пользователей эта новость крайне их обрадовала. Однако нашлись и сомневающиеся, кто попытался уточнить – танцор просто едет или же будет выступать с группой на сцене.

А ранее НСН сообщала, что в интернете была размещена петиция, автор которой призывает российскую группу Little Big включить в состав участников танцора Дмитрия Красилова. Петицию поддержали уже более 650 человек.



