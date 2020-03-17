«Пухляша» возьмем с собой! Little Big рассказала о составе на «Евровидении»
Петербургская группа Little Big опубликовала пост в соцсети Instagram, в котором заявила, что «пухляш» из клипа на песню Uno отправится вместе с ними на международный конкурс «Евровидение».
Артисты коллектива на двух языках – русском и английском – четко заверили: «ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам!».
Вопрос об участии в песенном конкурсе зажигательного танцора Дмитрия Красилова уже окрестили одним из самых популярных в адрес Little Big за последние несколько дней.
Как видно из комментариев интернет-пользователей эта новость крайне их обрадовала. Однако нашлись и сомневающиеся, кто попытался уточнить – танцор просто едет или же будет выступать с группой на сцене.
А ранее НСН сообщала, что в интернете была размещена петиция, автор которой призывает российскую группу Little Big включить в состав участников танцора Дмитрия Красилова. Петицию поддержали уже более 650 человек.
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