В России создали петицию, чтобы Little Big взяли танцора из клипа на «Евровидение»

В Сети опубликована петиция, автор которой призывает российскую группу Little Big включить в состав участников танцора Дмитрия Красилова из клипа на песню Uno и поехать с ним на «Евровидение-2020».

Петицию поддержали, по данным РЕН ТВ, более 650 человек.

Автор петиции заявляет, что выступление Little Big на международном музыкальном форуме без Красилова будет не таким эффектным.