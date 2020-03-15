В России создали петицию, чтобы Little Big взяли танцора из клипа на «Евровидение»

В Сети опубликована петиция, автор которой призывает российскую группу Little Big включить в состав участников танцора Дмитрия Красилова из клипа на песню Uno и поехать с ним на «Евровидение-2020».

Петицию поддержали, по данным РЕН ТВ, более 650 человек.

Автор петиции заявляет, что выступление Little Big на международном музыкальном форуме без Красилова будет не таким эффектным.

Видеоклип Little Big для «Евровидения» набрал свыше 10 млн просмотров

Напомним, премьера клипа группы Little Big на песню Uno состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» 12 марта.

«Евровидение-2020» состоится в 65-й. Конкурс пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Право стать европейской музыкальной площадкой Нидерланды выиграли с победой Дункана Лоуренса с композицией Arcade в 2019 году.

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Фото: youtube.com
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