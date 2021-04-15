«Пугачева непобежденная». Коллеги рассказали о певице вне сцены
Продюсер Иосиф Пригожин и издатель Ирина Прохорова рассказали НСН о «женщине, которая поёт».
Алла Пугачева отмечает 72-ой день рождения. С праздником одними из первых звезду поздравили её муж Максим Галкин, а также дети пары – семилетние близнецы Лиза и Гарри. Семья приготовила для Примадонны цветы, самодельные открытки и праздничный торт.
Не упустил возможности присоединиться к поздравлениям в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" и российский продюсер Иосиф Пригожин.
«Самое главное – это здоровье, все остальное, как выясняется, ерунда. У нее сейчас, наверное, самый счастливый период в жизни – любовь, дети, материнство. Это наши самые главные «хиты», если мы живем в атмосфере любви. Мы не можем не уважать заслуги Пугачевой, ее талант, само ее существование. Она внесла в историю нашей страны лепту как выдающаяся певица. Она так и осталась непобежденной, собственно говоря. Пугачева является культовой фигурой, звездой, на чьих песнях выросло не одно поколение, она по-прежнему остается на виду и любима. Практика показала, что все, что она сделала с точки зрения музыки и присутствия себя в индустрии, она сделала правильно», - отметил он.
Оценку Пугачевой как человека вне сцены продюсер переадресовал мужу звезды – шоумену Максиму Галкину.
«А все, что касается нас, то мы стараемся быть по отношению друг к другу максимально деликатными. Во все периоды жизни, когда мы были вне сцены, она просто нормальный, обычный и хороший человек. Я с ней не конфликтовал. Думаю, что она очень четко чувствуют людей. У нее есть потрясающее, внутреннее какое-то свое ощущение людей. Она хорошо умеет говорить: «Нет!». Мы же стараемся все время угодить всем и пытаемся быть для всех хорошими. Но этого не нужно делать никогда.
Резюмируя, Пригожин пожелал Примадонне счастья, любви и долголетия. «Желаю, чтобы Алла погуляла на свадьбе внуков своих маленьких детей», - заявил НСН продюсер.
В свою очередь, российский литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», издатель Ирина Прохорова – сестра Михаила Прохорова, которого в 2011 годы во время избирательной кампании поддерживала Пугачева, рассказала в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что всегда ощущала масштаб личности певицы.
«Пугачева производит самое приятное впечатление. Она чрезвычайно умный, проницательный и деликатный человек. Человек с каким-то большим внутренним чувством достоинства. Ощущается масштаб личности», - подчеркнула Прохорова.
Отвечая на вопрос о том, почему Пугачева оказала поддержку Михаилу Прохорову, сестра предпринимателя напомнила, что певица проявила гражданскую позицию.
«Своё представление о справедливости в обществе, желание каким-то образом внести свой вклад. Мне кажется, это нормальное явление для любого сознательного гражданина», - отметила главный редактор журнала «Новое литературное обозрение».
Прохорова пожелала Примадонне в день рождения здоровья, подчеркнув, что в наше время это не ритуальное пожелание. Собеседница НСН назвала Пугачёву человеком ярким и талантливым. «Хотелось бы, чтобы её талант радовал нас и дальше», - резюмировала она.
Ранее с праздником Аллу Борисовну поздравила лидер группы Louna Лусинэ Геворкян, назвал певицу примером для рокеров.
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