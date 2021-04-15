«Пугачева непобежденная». Коллеги рассказали о певице вне сцены

Алла Пугачева отмечает 72-ой день рождения. С праздником одними из первых звезду поздравили её муж Максим Галкин, а также дети пары – семилетние близнецы Лиза и Гарри. Семья приготовила для Примадонны цветы, самодельные открытки и праздничный торт.

Не упустил возможности присоединиться к поздравлениям в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" и российский продюсер Иосиф Пригожин.

«Самое главное – это здоровье, все остальное, как выясняется, ерунда. У нее сейчас, наверное, самый счастливый период в жизни – любовь, дети, материнство. Это наши самые главные «хиты», если мы живем в атмосфере любви. Мы не можем не уважать заслуги Пугачевой, ее талант, само ее существование. Она внесла в историю нашей страны лепту как выдающаяся певица. Она так и осталась непобежденной, собственно говоря. Пугачева является культовой фигурой, звездой, на чьих песнях выросло не одно поколение, она по-прежнему остается на виду и любима. Практика показала, что все, что она сделала с точки зрения музыки и присутствия себя в индустрии, она сделала правильно», - отметил он.

Оценку Пугачевой как человека вне сцены продюсер переадресовал мужу звезды – шоумену Максиму Галкину.

«А все, что касается нас, то мы стараемся быть по отношению друг к другу максимально деликатными. Во все периоды жизни, когда мы были вне сцены, она просто нормальный, обычный и хороший человек. Я с ней не конфликтовал. Думаю, что она очень четко чувствуют людей. У нее есть потрясающее, внутреннее какое-то свое ощущение людей. Она хорошо умеет говорить: «Нет!». Мы же стараемся все время угодить всем и пытаемся быть для всех хорошими. Но этого не нужно делать никогда.

Резюмируя, Пригожин пожелал Примадонне счастья, любви и долголетия. «Желаю, чтобы Алла погуляла на свадьбе внуков своих маленьких детей», - заявил НСН продюсер.