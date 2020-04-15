«Гори, гори, её звезда»: Алла Пугачева отмечает свой 71 день рождения взаперти
Друзья поздравляют Пугачеву через социальные сети, члены семьи посвятили ей песню и стихи.
Примадонна отечественного шоу-бизнеса, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева сегодня отмечает свой 71-ый день рождения в непривычном для нее уединении, дома, только в кругу семьи. Впрочем, это не мешает Алле Борисовне на протяжении дня принимать поздравления от родственников, друзей и коллег по цеху.
Одним из первых поздравил Аллу и посвятил ей свой пост в соцсетях Филипп Киркоров.
«С днем рождения, моя муза и вдохновение!» - написал экс-супруг Пугачевой, Филипп Киркоров.
Дочь Аллы Борисовны - Кристина Орбакайте совместно с дочкой Клавдией подготовили для мамы и бабушки песенное поздравление.
«Звезда, гори, гори, наша звезда. Гори, гори, всегда, тебя мы поздравляем. Любимая, хотим скорее тебя обнять! Дорогая мамочка, с днем рождения, мы хотим поскорее встретиться и отметить все наши весенние дни рождения. Так хочется прижаться и быть рядом. С днем рождения, наша волшебная Звезда. Только будь здорова» - спели Кристина Орбакайте и ее дочь Клавдия Земцова.
Очень трогательное поздравление для Аллы Пугачевой подготовили ее супруг Максим Галкин и дети Гарри и Лиза. Проснувшись рано утром дети подготовили праздничный торт своей маме, надули для нее шары и поджидали ее в столовой вместе с Максимом. Когда Алла вошла в столовую, дети поздравили ее стихотворениями, чем очень сильно Аллу растрогали и довели до слез.
«Мне легче дышится и радостней живется, когда счастливая ты, мамочка моя. Пусть для тебя сияет ярко солнце, чтоб не грустила ты, не нервничала зря. Душа чтоб пела, не болело сердце. Здоровья крепкого тебе, прекрасных лет. Из всех цветов, что только есть на свете, мне хочется вручить тебе букет» - поздравили Аллу дети Гарри и Лиза.
Поздравили Аллу Борисовну и коллеги по цеху, так Игорь Николаев признался в любви имениннице.
«Да, много лет прошло, а любит вас народ, любит, и наша семья любит, и это навсегда! С днем рождения, любимая и родная Алла» - сообщил Игорь Николаев в соцсетях.
Композитор, пианист, певец и народный артист РФ Игорь Крутой также присоединился к поздравлениям Аллы Пугачевой.
«Сегодня День рождения Аллы Борисовны Пугачёвой - Великой Певицы, Великой Актрисы, Великой Женщины... В нашей с Таней Назаровой песне «Игра» есть строчка: «спеть смогу ещё "на бис", жить "на бис" я не сумею»... Я хочу от души пожелать, дорогая Алла Борисовна, чтобы Вам удалось жить "на бис", также, как всю свою творческую жизнь Вам удавалось петь "на бис", тем более, что для Вас нет ничего невозможного, и потому что об этом мечтают, я уверен, все люди нашей и не только нашей страны», – поздравил Аллу Игорь Крутой (орфография и пунктуация сохранены).
Колоритным и мудрым вышло поздравление Пугачевой его давнишнего соратника Валерия Леонтьева, которое было опубликовано сегодня на страничке певца в Фейсбуке.
«Дорогая Аллуся! Поздравляю, но не с количеством прожитых лет, а с тем, что по-прежнему любима, нужна и незаменима, за все эти годы никто и рядом не стоял! Просыпайся с удовольствием, будь отменно здорова, и живи в радости! Обнимаю, Валера».
Поздравления и пожелания Примадонне сегодня в соцсетях заняли заметное место, не уступая в популярности сводкам борьбы с пандемией.
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