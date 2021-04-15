«Пример для рокеров». Лусинэ Геворкян назвала Пугачеву «дерзкой»

Сегодня, 15 апреля, Алла Борисовна Пугачева празднует свой день рождения. Популярной певице исполнилось 72 года.

Лидер группы Louna Лусинэ Геворкян в интервью НСН рассказала, как впервые увидела выступление будущей поп-дивы.

«Мне довелось как-то видеть ее очень ранние выступления, когда она девчонкой фактически была, а потом молодой женщиной. Она действительно на тот момент была как рокерша. Такая пробивная, необычная, дерзкая! По характеру этой женщины видно, что она из себя представляет. Это человек, который идет своим путем, добьется всех целей, которые она перед собой ставит. И за это я могу ее только уважать», - отметила она.

Что касается разницы в творчестве и музыкальных жанрах, по мнению Геворкян, тут каждый волен сам для себя выбирать, что ему близко и что ему слушать.

«Песни это опять же на вкус и цвет, каждый выбирает по себе. Но я считаю, что человек, в те времена исполнивший песню «Бей своих, чтобы чужие боялись», достоин уважения! Современное творчество здесь я не берусь судить, эстрада наша шла определенным путем, кому-то это творчество очень заходит, кому-то нет. Я не вижу причин для негатива в сторону Аллы Борисовны. У меня лично никакого негатива к ней нет». – продолжила солистка группы Louna.

Кроме того, артистка отметила и вклад Пугачевой в культуру как СССР, так и России.

«Я считаю, что певица сделала очень много за свою жизнь, и семья у нее очень большая и радушная, мне кажется. Аллу Борисовну поздравляю и крепкого здоровья ей! Спасибо за такой вклад в развитие культуры одной большой страны и потом одной уже чуть-чуть поменьше. В молодости она действительно могла быть примером для многих рокеров, которые только сейчас нащупывают свой путь и взращивают свой характер», - заключила Лусинэ Геворкян.

Группа Louna готовится представить свой новый электроакустический альбом «Обратная сторона». Релиз пластинки запланирован на завтра на 16 апреля.

