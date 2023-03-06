Птаха готовит новые треки о спецоперации

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) привез в Донецк гуманитарную помощь и сообщил, что собирается выпустить несколько композиций, касающихся спецоперации.

"У меня трек есть "Война с Домбаем", у которой есть припев, я сейчас посмотрел, что здесь происходит, и буду об этом писать», - сказал он РИА Новости.

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По его словам, другая композиция под названием «Дождись» будет записана вместе с Ангелиной Рай и QDR.

Один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов ранее говорил НСН, что на фоне спецоперации на Украине в российском обществе сформировался запрос на новый культурный контент. При этом он допустил, что некоторые артисты будут «перегибать палку», назвав это временным явлением.

Между тем, певец SHAMAN (Ярослав Дронов), прославившийся после песни «Я русский» и также ездивший в Донбасс, в начале марта выпустил клип на песню «Самый русский хит».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассСпецоперацияРэпер
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