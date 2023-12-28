Группа «Ленинград» выпустила песню о вечеринке Ивлеевой
Группа «Ленинград» выпустила песню «Тюль» о скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Композиция опубликована на YouTube-канале коллектива.
Музыканты высмеяли прошедшее в столичном клубе «Мутабор» мероприятие, в котором поучаствовали многие российские знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Дима Билан, Анна Asti. Россияне раскритиковали гостей вечеринки, более того, некоторые из звезд лишились концертов и рекламных контрактов, пишет Ura.ru.
«Голые — теперь уж не смешные, / Что ни полосы, то все сплошные. / Из одежды были только кроссы, / А у народа есть теперь вопросы», — поет группировка под руководством Сергея Шнурова.
Между тем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что участников «голой вечеринки» могут привлечь к ответственности за распространение порнографии, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru