Проект «Горшенев» представил сингл «Мгновение» из второй части «Фауста»

Алексей Горшенев работает над музыкальной трагедией «Фауст» уже несколько лет. Премьера сингла состоялась 15 мая.

Первая часть рок-оперы «Фауст» вышла в 2022 году и носит подзаголовок «Малый свет». Тексты первой части представляют собой фрагменты трагедии Гете в классическом переводе Николая Холодковского.

Ранее продюсер Максим Фадеев заявил о возрождении проекта Глюк'oZa. Он также разместил сниппет сингла «Мыши», передает «Радиоточка НСН».

