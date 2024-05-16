Проект «Горшенев» представил сингл «Мгновение» из второй части «Фауста»
Проект «Горшенев» представил сингл «Мгновение», песня войдет во вторую часть музыкальной трагедии «Фауст» по одноименному произведению Иоганна Гете. Об этом сообщается в соцсетях группы.
Алексей Горшенев работает над музыкальной трагедией «Фауст» уже несколько лет. Премьера сингла состоялась 15 мая.
Первая часть рок-оперы «Фауст» вышла в 2022 году и носит подзаголовок «Малый свет». Тексты первой части представляют собой фрагменты трагедии Гете в классическом переводе Николая Холодковского.
Ранее продюсер Максим Фадеев заявил о возрождении проекта Глюк'oZa. Он также разместил сниппет сингла «Мыши», передает «Радиоточка НСН».
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