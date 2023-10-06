Верховный шаман России оценил выбор псевдонима певца SHAMAN
Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не знаком с творчеством певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов).
По его словам, псевдоним артиста звучит сильно и гордо, нет ничего плохого в том, что певец взял себе такое сценическое имя.
Накануне Кара-оол Допчун-оол сообщил, что ядерной войны не будет. Он приехал в Москву, где провел обряд в поддержку участников военной операции на Украин, напоминает RT. Допчун-оол утверждает, что для завершения конфликта нужны переговоры. Во время проведения обряда шаман призвал счастье и благополучие российскому народу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru