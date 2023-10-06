Верховный шаман России оценил выбор псевдонима певца SHAMAN

По его словам, псевдоним артиста звучит сильно и гордо, нет ничего плохого в том, что певец взял себе такое сценическое имя.

Накануне Кара-оол Допчун-оол сообщил, что ядерной войны не будет. Он приехал в Москву, где провел обряд в поддержку участников военной операции на Украин, напоминает RT. Допчун-оол утверждает, что для завершения конфликта нужны переговоры. Во время проведения обряда шаман призвал счастье и благополучие российскому народу.

