СМИ: Константин Меладзе стал гражданином Грузии
Композитор и продюсер Константин Меладзе получил гражданство Грузии. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел республики.
До этого продюсер был гражданином Украины.
Издание подчеркнуло, что Грузия признает принцип единого гражданства.
«Исключения допускаются... если человек получит согласие грузинских властей на двойное гражданство. О таком согласии Грузии не сообщалось», — отмечается в публикации.
Ранее СМИ сообщили, что Константин Меладзе, который уехал из России после начала специальной военной операции, в прошлом году заработал в стране 100 млн рублей.
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