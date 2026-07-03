СМИ: Константин Меладзе стал гражданином Грузии

Композитор и продюсер Константин Меладзе получил гражданство Грузии. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел республики.

До этого продюсер был гражданином Украины.

Издание подчеркнуло, что Грузия признает принцип единого гражданства.

«Исключения допускаются... если человек получит согласие грузинских властей на двойное гражданство. О таком согласии Грузии не сообщалось», — отмечается в публикации.

Ранее СМИ сообщили, что Константин Меладзе, который уехал из России после начала специальной военной операции, в прошлом году заработал в стране 100 млн рублей.

