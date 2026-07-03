В курском Рыльске авто с сотрудниками администрации подорвалось на мине

Автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвался на мине в центре Рыльска. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По словам губернатора, взрывное устройство привели в действие дистанционно. В результате ЧП глава района Владимир Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног, отмечает RT.

«За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро», — написал Хинштейн в мессенджере «Макс».

Кроме того, были ранены два человека - глава управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС - которые стояли на крыльце здания. У пострадавших акубаротравма от взрывной волны и осколочные ранения.

После инцидента территорию оцепили, работают саперы.

Ранее Хинштейн рассказал, что жители Курской области вернулись из плена на Украине.

