В курском Рыльске авто с сотрудниками администрации подорвалось на мине
Автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвался на мине в центре Рыльска. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
По словам губернатора, взрывное устройство привели в действие дистанционно. В результате ЧП глава района Владимир Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног, отмечает RT.
«За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро», — написал Хинштейн в мессенджере «Макс».
Кроме того, были ранены два человека - глава управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС - которые стояли на крыльце здания. У пострадавших акубаротравма от взрывной волны и осколочные ранения.
После инцидента территорию оцепили, работают саперы.
Ранее Хинштейн рассказал, что жители Курской области вернулись из плена на Украине.
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