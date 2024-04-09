Продюсер Лавров раскрыл гонорар Пугачевой за один концерт в Германии

По его словам, за один концерт в Германии Примадонна запросила у организаторов 50 тысяч евро, и если тур состоится, то общая сумма будет «относительно скромной».

«Для Аллы Борисовны с её аппетитами это мало, сейчас столько получают звезды, которые рангом ниже её... если гастроли по Европе состояться, то цифры заработков будут совсем не пугачёвские», - указал он.

Лавров также добавил, что Примадонна желает организовать европейский тур не ради заработка, а чтобы доказать хейтерам, в первую очередь в РФ, что она ещё может петь и гастролировать.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что 15 апреля Пугачева планирует отметить свой день рождения в Израиле и дать свой первый сольный концерт в стране, а затем отправиться в тур по всей Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

