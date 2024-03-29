Собчак назвала возможное признание Аллы Пугачевой иноагентом большой ошибкой

Возможное признание народной артистки СССР, певицы Аллы Пугачевой иноагентом будет большой ошибкой, заявила журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

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«Как бы кто ни старался, она крупная и масштабная фигура», — подчеркнула телеведущая.

Собчак напомнила, что Пугачева не делала политических заявлений и не выступала с радикальных позиций в прессе.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в Минюст РФ запрос о признании Аллы Пугачевой иноагентом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Минюст РФИноагентыАлла ПугачеваКсения Собчак

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