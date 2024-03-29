Собчак назвала возможное признание Аллы Пугачевой иноагентом большой ошибкой
29 марта 202419:43
Возможное признание народной артистки СССР, певицы Аллы Пугачевой иноагентом будет большой ошибкой, заявила журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
«Как бы кто ни старался, она крупная и масштабная фигура», — подчеркнула телеведущая.
Собчак напомнила, что Пугачева не делала политических заявлений и не выступала с радикальных позиций в прессе.
Ранее Генпрокуратура РФ направила в Минюст РФ запрос о признании Аллы Пугачевой иноагентом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЛНР задержали причастного к удару по Луганску ракетами Storm Shadow
- Автомобиль с пассажирами провалился под лед на Байкале
- Товарооборот России и США с 2013 года сократился в семь раз
- Первый пуск ракеты «Ангара-А5» наметили на 9 апреля
- Собчак назвала возможное признание Аллы Пугачевой иноагентом большой ошибкой
- Криптобиржа Beribit: Силовики не нашли нарушений при обысках в офисе в Москве
- Wildberries закроет часть пунктов выдачи в Белгородской области
- В Москве мужчина поджег за деньги квартиру и машину
- Константин Богомолов призвал вкладывать больше денег в подготовку постановщиков
- В Краснодаре из ТЦ из-за угрозы минирования эвакуировали около 1500 человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru