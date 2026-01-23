Скромная легенда: Кто готов выложить 14 млн рублей за концерт Юрия Антонова
Заказчики певца Антонова - это обеспеченные люди 45+, для которых его ценник является вполне приятным, заявил НСН Павел Рудченко.
Поскольку певец Юрий Антонов является живой легендой, то ему вполне уместно продолжать выступать, в частности, давая сжатые концерты. Об этом НСН рассказал музыкальный критик Павел Рудченко.
Концертный директор народного артиста России Юрия Антонова опроверг, что певец прекращает концертную деятельность и сокращает количество выступлений из-за проблем со здоровьем, приводят его слова РИА Новости. Так, 80-летний Антонов по-прежнему выступает в России и за границей. По данным Telegram-канала Mash, квартирник певца за рубежом стоит от €150 тысяч (~14 млн рублей). Формат подразумевает только пение, без тостов и поздравлений. В России Антонов просит за корпоратив 12 млн рублей и около миллиона рублей на райдер. Рудченко позитивно оценил и желание певца выступать, и ценник за его мини-концерты.
«Я считаю, что Юрию Антонову вполне можно продолжить свою деятельность. Тем более, что он уже в большей степени является не просто популярным артистом, а символом эпохи. Этого человека знает большинство нашего населения, и как минимум точно могут вспомнить одну из его песен. В принципе, он имеет право даже на краткосрочные выступления, неполноценные. Но при этом за счет того, что он настолько популярный, уже только из-за этого статус мероприятия с ним будет намного выше», - рассказал он.
При этом Рудченко заявил, что артист никогда не заламывал ценник, а для состоятельных заказчиков 14 млн рублей - вполне приемлемая сумма.
«Заказчики, конечно, обеспеченные люди. В большей степени, это аудитория за 45+, то есть те, кто выросли на его песнях. Для них, конечно, Юрий Антонов является кумиром, за которого они готовы платить вполне приличные деньги. Действительно, стоимость в 14-15 миллионов рублей – вполне реальная. При этом я не скажу, что он самый дорогой артист нашей эстрады. Юрий Антонов вполне скромно всегда себя позиционировал и никогда не заламывал ценник даже по своим райдерам. Гонорар у него, в принципе, всегда был чуть выше среднего. Его райдер всегда могли потянуть организаторы региональных мероприятий и частные заказчики», - подытожил он.
Ранее руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко рассказал НСН, что снижение числа новогодних выступлений объясняется тем, что стали реже проводиться частные мероприятия: вместо того, чтобы пригласить артиста отдельно, работодатели предпочитают покупать билеты на концерты своим сотрудникам.
