Группа НЕПАРА опровергла воссоединение с Талышинской ради корпоратива за 20 млн

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что артисты готовы «помириться» за рекордный для них гонорар в 20 млн рублей и впервые за шесть лет выступить вместе.

«Бред!» - коротко, но емко отреагировала продюсер группы.

Шоуа и Талышинская прекратили общение в 2018 году и с тех пор не пели вместе. Артист нашёл другую солистку - Дарью Храмову и продолжил исполнять хиты.

Ранее Шоуа рассказал спецкору НСН, почему песня «Ты настоящая», наконец, выстрелила и принесла дуэту долгожданный «Золотой граммофон». Последний раз группа «Непара» получала статуэтку в 2009 году за песню «Милая».

