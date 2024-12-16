Группа НЕПАРА опровергла воссоединение с Талышинской ради корпоратива за 20 млн
Креатиный продюсер группы «Александр Шоуа & НЕПАРА» Юлия Куренкова в разговоре с НСН назвала «бредом» информацию о том, что сооснователь группы Александр Шоуа и экс-солистка Виктория Талышинская готовы пойти на «мир» и выступить вместе ради новогодних корпоративов.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что артисты готовы «помириться» за рекордный для них гонорар в 20 млн рублей и впервые за шесть лет выступить вместе.
«Бред!» - коротко, но емко отреагировала продюсер группы.
Шоуа и Талышинская прекратили общение в 2018 году и с тех пор не пели вместе. Артист нашёл другую солистку - Дарью Храмову и продолжил исполнять хиты.
Ранее Шоуа рассказал спецкору НСН, почему песня «Ты настоящая», наконец, выстрелила и принесла дуэту долгожданный «Золотой граммофон». Последний раз группа «Непара» получала статуэтку в 2009 году за песню «Милая».
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