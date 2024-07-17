Продюсер Дворцов: Певица Елка на пике славы получала до пяти миллионов рублей за концерт

Певица Елка (Елизавета Иванцив) за одно выступление на пике славы получала около четырех-пяти миллионов рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов, слова которого приводит сайт «Страсти».

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По его словам, за 45-минутную программу певица получала три-четыре миллиона соответственно. Дворцов отметил, что если Елка вновь «вернется на пьедестал», она может быть не так популярна, как раньше.

«Если ее возвращение стоит ждать, то оно будет не таким громким и грандиозным как ее, как говорится, первый пьедестал», - сказал продюсер.

Кроме того, продюсер указал, что даже если певице удастся реанимировать карьеру, ее расценки на концерты уменьшатся как минимум в два раза.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев выразил мнение, что для возвращения Елки к прежней популярности в России ей необходимо записать новый хит, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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