Продюсер Дворцов: Певица Елка на пике славы получала до пяти миллионов рублей за концерт
Певица Елка (Елизавета Иванцив) за одно выступление на пике славы получала около четырех-пяти миллионов рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов, слова которого приводит сайт «Страсти».
По его словам, за 45-минутную программу певица получала три-четыре миллиона соответственно. Дворцов отметил, что если Елка вновь «вернется на пьедестал», она может быть не так популярна, как раньше.
«Если ее возвращение стоит ждать, то оно будет не таким громким и грандиозным как ее, как говорится, первый пьедестал», - сказал продюсер.
Кроме того, продюсер указал, что даже если певице удастся реанимировать карьеру, ее расценки на концерты уменьшатся как минимум в два раза.
Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев выразил мнение, что для возвращения Елки к прежней популярности в России ей необходимо записать новый хит, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
- Режиссер «Брата 3» Переверзев снимет сериал о рэп-группе Centr
- В России разработали сайт для знакомств с проверкой кредитной истории
- Звезда «Слова пацана» сыграет главную роль в фэнтези «Руслан и Людмила»
- Продюсер Дворцов: Певица Елка на пике славы получала до пяти миллионов рублей за концерт
- Международная федерация бодибилдинга разрешила россиянам выступать под флагом страны
- СМИ: Тимоти Шаламе обвинили в ужасном поведении на съемках
- Рособрнадзор: 73% школьников, пересдававших ЕГЭ, повысили свой балл
- СМИ: Мужа Блиновской перевели служить под Урожайное в ДНР
- В ЕАО разрешили использовать региональный маткапитал на лечение детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru