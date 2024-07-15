Продюсер Бабичев: Елка сможет вернуть популярность, если запишет новый хит

Для возвращения певицы Елки к прежней популярности в России необходимо записать новый хит. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.

Он выразил уверенность, что у Елки есть потенциал для создания нового хита. Он подчеркнул, что артистке следует сосредоточиться исключительно на музыке.