Продюсер Бабичев: Елка сможет вернуть популярность, если запишет новый хит
Для возвращения певицы Елки к прежней популярности в России необходимо записать новый хит. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.
Он выразил уверенность, что у Елки есть потенциал для создания нового хита. Он подчеркнул, что артистке следует сосредоточиться исключительно на музыке.
По мнению Бабичева, попытки вернуть популярность через скандалы или участие в ток-шоу неэффективны для тех, кто стремится вновь обрести славу.
Он также отметил, что не имеет представления о причинах снижения популярности Елки.
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