Mia Boyka опровергла сообщения о снижении гонорара за корпоративы
Певица Mia Boyka (Мария Бойко) опровергла информацию о снижении стоимости своих выступлений. Об этом исполнительница написала в своем Telegram-канале.
Ранее СМИ сообщили, что после скандала с девочкой-квадробером в Надыме в Ямало-Ненецком автономном округе Mia Boyka снизила гонорар за корпоративы с 5 млн до 2,2 млн рублей.
«Ваще нет. Никогда еще в жизни я не стоила столько, сколько сейчас», — написала артистка.
На концерте в ЯНАО Mia Boyka осудила девочку-квадробера в маске кошки. По словам матери ребенка, девочке понадобилась помощь психолога, напоминает 360.ru.
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