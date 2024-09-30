Mia Boyka опровергла сообщения о снижении гонорара за корпоративы

Ранее СМИ сообщили, что после скандала с девочкой-квадробером в Надыме в Ямало-Ненецком автономном округе Mia Boyka снизила гонорар за корпоративы с 5 млн до 2,2 млн рублей.

«Ваще нет. Никогда еще в жизни я не стоила столько, сколько сейчас», — написала артистка.

На концерте в ЯНАО Mia Boyka осудила девочку-квадробера в маске кошки. По словам матери ребенка, девочке понадобилась помощь психолога, напоминает 360.ru.

