Продюсер Дворцов: Анита Цой получает порядка 2 млн рублей за корпоратив

Певица, народная артистка России Анита Цой получает от 1,7-2 миллионов рублей за частные мероприятия, рассказал продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти».

Mia Boyka опровергла сообщения о снижении гонорара за корпоративы

Он отметил, что певица пользуется спросом на частных мероприятиях и ее хотят видеть на корпоративах. Дворцов назвал Цой открытым и замечательным человеком доброй души.

По словам продюсера, песни Цой являются хитами «на долгие года».

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КорпоративыРоссияПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры