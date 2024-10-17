Продюсер Дворцов: Анита Цой получает порядка 2 млн рублей за корпоратив
17 октября 202415:17
Певица, народная артистка России Анита Цой получает от 1,7-2 миллионов рублей за частные мероприятия, рассказал продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти».
Он отметил, что певица пользуется спросом на частных мероприятиях и ее хотят видеть на корпоративах. Дворцов назвал Цой открытым и замечательным человеком доброй души.
По словам продюсера, песни Цой являются хитами «на долгие года».
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Аниту Цой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru