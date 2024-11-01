Небензя: Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев в новые регионы РФ

Украинцы массово переезжают в новые российские регионы, что приводит в бешенство президента Украины Владимира Зеленского, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Он отметил, что уехавшие на Запад украинцы столкнулись с бытовыми проблемами, а также с дискриминацией, поэтому они массово перебираются в Россию и новые регионы.

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«У Зеленского и его клики (это) вызывает бешенство», - заявил Небензя.

По его словам, с февраля 2022 года по февраль 2023-го в Россию приехали 5,3 млн украинских беженцев.

Ранее постпред РФ при ООН заявил, что никакого повторения сценария с Минскими договоренностями не будет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Василий НебензяСовбез ООНВладимир Зеленский

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