Продюсер Бабичев заявил, что Пугачева не сможет заработать $10 млн за новую песню
Певица Алла Пугачева вряд ли сможет заработать крупную сумму благодаря дуэту с малоизвестным артистом. Об этом заявил продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru.
Он отметил, что не верит в то, что Пугачева сможет заработать порядка 10 миллионов долларов за выпуск дуэта. По словам продюсера, за такую сумму можно записать дуэт с одной из мировых звезд, в том числе и с Мадонной.
«Артисту была бы гарантирована популярность мирового уровня, а не среди россиян», - сказал он.
Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что Алла Пугачева может выпустить дуэт с малоизвестным артистом к своему 75-летию, которое наступит 15 апреля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru