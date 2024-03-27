Продюсер Бабичев заявил, что Пугачева не сможет заработать $10 млн за новую песню

Он отметил, что не верит в то, что Пугачева сможет заработать порядка 10 миллионов долларов за выпуск дуэта. По словам продюсера, за такую сумму можно записать дуэт с одной из мировых звезд, в том числе и с Мадонной.

«Артисту была бы гарантирована популярность мирового уровня, а не среди россиян», - сказал он.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что Алла Пугачева может выпустить дуэт с малоизвестным артистом к своему 75-летию, которое наступит 15 апреля, передает «Радиоточка НСН».

