Лоза назвал перебором возможное признание Пугачевой иноагентом

По его словам, исполнительница не сделала ничего, за что ей можно было бы присвоить данный статус.

«Она что-то говорила против страны? Она переводила какие-то деньги на Украину? Вроде нет. И что тогда?» – указал музыкант.

Лоза также добавил, что проживание Пугачёвой за границей является её личным делом.

Ранее российский актёр Станислав Садальский заявил, что вместо того, чтобы цепляться к Алле Пугачевой, общественникам стоит обратить внимание на депутатов, «которые обворовали страну», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

