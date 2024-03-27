Лоза назвал перебором возможное признание Пугачевой иноагентом
Признание народной артистки СССР Аллы Пугачевой иноагентом «было бы перебором». Как передаёт ОТР, такое заявление сделал певец Юрий Лоза.
По его словам, исполнительница не сделала ничего, за что ей можно было бы присвоить данный статус.
«Она что-то говорила против страны? Она переводила какие-то деньги на Украину? Вроде нет. И что тогда?» – указал музыкант.
Лоза также добавил, что проживание Пугачёвой за границей является её личным делом.
Ранее российский актёр Станислав Садальский заявил, что вместо того, чтобы цепляться к Алле Пугачевой, общественникам стоит обратить внимание на депутатов, «которые обворовали страну», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru