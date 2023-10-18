Продюсер Андрей Разин заявил, что на группе «Ласковый май» есть проклятие

«Они меня не послушали, и все померли. И умирают в нервных судорогах», – цитирует Разина портал Smotrim.ru.

Продюсер также высказывался, что опасается за судьбу исполнителей, которые намерены принять участие в концерте в честь Шатунова.

Ранее, 17 октября, в Крокус Сити Холл в Москве прошел трибьют-концерт, посвященный 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова. В этот вечер на сцену вышли коллеги бывшего солиста группы «Ласковый май» и его дети, передает «Радиоточка НСН».

