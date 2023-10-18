Продюсер Андрей Разин заявил, что на группе «Ласковый май» есть проклятие
Продюсер Андрей Разин предупредил всех участников концерта памяти Юрия Шатунова о «проклятии», которое якобы преследует всех, кто с ним связывается.
Он напомнил, что сначала умер сам солист группы «Ласковый май», а спустя 137 дней скончался и Сергей Кузнецов, который являлся основателем «Ласкового мая» и автором подавляющего большинства хитов.
«Они меня не послушали, и все померли. И умирают в нервных судорогах», – цитирует Разина портал Smotrim.ru.
Продюсер также высказывался, что опасается за судьбу исполнителей, которые намерены принять участие в концерте в честь Шатунова.
Ранее, 17 октября, в Крокус Сити Холл в Москве прошел трибьют-концерт, посвященный 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова. В этот вечер на сцену вышли коллеги бывшего солиста группы «Ласковый май» и его дети, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко: Непогода помешала ВСУ атаковать на краснолиманском направлении
- Захарова призвала Израиль доказать непричастность к удару по больнице в Газе
- Володин назвал ошибкой идею разрешить бывшим осужденным работать учителями
- IPEX зафиксировала рост советских песен и русской классики в отечественном кино
- Правоохранители обыскали жилища участников азербайджанской мафии
- Собянин: Электробусы вышли еще на четыре городских маршрута
- Армия Израиля заявила, что ликвидировала одного из командиров ХАМАС
- Продюсер Андрей Разин заявил, что на группе «Ласковый май» есть проклятие
- СМИ: В России подорожало неофициальное кино
- «Парень, который меня подвинул»: Газманов похвалил певца SHAMAN
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru