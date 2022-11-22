Разин проиграл еще один суд за права на песни Шатунова
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не смог доказать законность своих претензий на музыкальный коллектив, сообщает «АиФ».
21 ноября Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске подтвердил законность судебных решений по поводу решения суда от 2005 года. Суд оставил в силе решения двух нижестоящих инстанций и оставил без удовлетворения кассационную жалобу Андрея Разина.
Как заявили адвокаты семьи Шатунова, у Разина есть возможность направить жалобу в Верховный суд России. При этом шансы на его победу они назвали практически нулевыми.
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