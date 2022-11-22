Разин проиграл еще один суд за права на песни Шатунова

21 ноября Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске подтвердил законность судебных решений по поводу решения суда от 2005 года. Суд оставил в силе решения двух нижестоящих инстанций и оставил без удовлетворения кассационную жалобу Андрея Разина.

Как заявили адвокаты семьи Шатунова, у Разина есть возможность направить жалобу в Верховный суд России. При этом шансы на его победу они назвали практически нулевыми.

