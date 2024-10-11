Продажи сингла «Lonely» Джастина Бибера выросли на 1400% из‑за скандала с Пи Дидди
Продажи сингла певца Джастина Бибера «Lonely» выросли на 1400% за несколько дней, передает Forbes.
Это произошло из-за того, что Бибер был замечен на вечеринках скандального американского рэп-исполнителя Шоном Комбсом, известным как P. Diddy.
Напомним, в сентябре этого года суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Пользователи соцсетей считают, что в треке Бибера «Lonely» артист рассказывал о своей боли из-за отношений с Дидди.
«Что, если бы у тебя было все, но некому позвонить? Может быть, тогда вы бы поняли меня. Ведь у меня было все, только никто не слушал. И это так одиноко. Мне так одиноко. Одиноко», — гласит одна из строчек.
Ранее стало известно, что суд над Шоном Комбсом назначен на 5 мая в Нью-Йорке, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru