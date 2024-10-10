СМИ: Процесс над скандальным рэпером P. Diddy назначили на 5 мая в Нью-Йорке

Суд над американским рэп-исполнителем Шоном Комбсом, известным как Diddy, назначен на 5 мая в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN со ссылкой на решение суда.

В сентябре этого года суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. В настоящее время Diddy находится под стражей.

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На предварительном заседании в четверг Комбс не признал себя виновным. Прокурор Эмили Джонсон сообщила, что, по мнению обвинения, судебный процесс продлится около трех недель. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.

Комбс начал свою музыкальную карьеру в 1990-х годах и в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году его состояние оценивалось в $1 млрд, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z, передает «Радиоточка НСН».

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