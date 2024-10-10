СМИ: Процесс над скандальным рэпером P. Diddy назначили на 5 мая в Нью-Йорке

Суд над американским рэп-исполнителем Шоном Комбсом, известным как Diddy, назначен на 5 мая в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN со ссылкой на решение суда.

В сентябре этого года суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. В настоящее время Diddy находится под стражей.