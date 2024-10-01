Более 100 человек собираются подать иски против Diddy за сексуальное насилие
Более 100 человек намерены подать иски против американского рэп-исполнителя Шона Комбса, известного под псевдонимом Diddy, обвиняя его в сексуальном насилии и эксплуатации. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на адвоката.
Большинство исков будут поданы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Это не первый случай, когда рэпер сталкивается с подобными обвинениями. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил Комбсу обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. В настоящее время Diddy находится под стражей.
Комбс начал свою музыкальную карьеру в 1990-х годах и в 2017 году занял первое место в списке самых высокооплачиваемых музыкантов по версии Forbes.
В 2022 году его состояние оценивалось в $1 млрд, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z, передает «Радиоточка НСН».
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