Продажи музыки в Британии достигли рекордных значений
За минувший 2024 год жители Великобритании потратили на музыку рекордные 2,4 миллиарда фунтов стерлингов, передает Би-би-си со ссылкой на данные Ассоциации цифровых развлечений и розничной торговли (ERA).
Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году (2,2 миллиарда фунтов стерлингов), когда на пике популярности были компакт-диски.
Кроме того, в 2024 году в Великобритании на 10% выросли продажи виниловых пластинок, достигнув показателя в 6,7 миллиона штук (196 миллионов фунтов стерлингов).
Самым продаваемым альбомом прошлого года стал «The Tortured Poets Department» Тейлор Свифт, проданный тиражом в 783 тысяч 820 экземпляров. В топ-10 также вошли пластинки The Weeknd, Билли Айлиш, Сабрины Карпентер, Charli XCX, Ноа Каана, Чаппелл Рон, Coldplay, Fleetwood Mac и Оливии Родриго.
Ранее в штате Калифорния обнаружены 12 кассет с неизданными песнями американского певца Майкла Джексона, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru