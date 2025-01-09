Продажи музыки в Британии достигли рекордных значений

За минувший 2024 год жители Великобритании потратили на музыку рекордные 2,4 миллиарда фунтов стерлингов, передает Би-би-си со ссылкой на данные Ассоциации цифровых развлечений и розничной торговли (ERA).

«Битва ёкодзун!»: Музыкальный рынок содрогнулся от нашествия корпораций

Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году (2,2 миллиарда фунтов стерлингов), когда на пике популярности были компакт-диски.

Кроме того, в 2024 году в Великобритании на 10% выросли продажи виниловых пластинок, достигнув показателя в 6,7 миллиона штук (196 миллионов фунтов стерлингов).

Самым продаваемым альбомом прошлого года стал «The Tortured Poets Department» Тейлор Свифт, проданный тиражом в 783 тысяч 820 экземпляров. В топ-10 также вошли пластинки The Weeknd, Билли Айлиш, Сабрины Карпентер, Charli XCX, Ноа Каана, Чаппелл Рон, Coldplay, Fleetwood Mac и Оливии Родриго.

Ранее в штате Калифорния обнаружены 12 кассет с неизданными песнями американского певца Майкла Джексона, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / YURI KOCHETKOV / EPA
ТЕГИ:ВеликобританияМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры