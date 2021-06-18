«Не сломлены, но в шоке». Организатор «Дикой мяты» об отмене фестиваля за семь часов до начала
Организаторы фестиваля, потратившие на него 96 миллионов рублей, сейчас имеют на счету всего 11 тысяч, сообщил НСН Андрей Клюкин.
Организаторы фестиваля «Дикая Мята» считают его отмену за несколько часов до открытия «федеральным решением» и оценивают убытки в сумму от 96 миллионов рублей, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» продюсер фестиваля Андрей Клюкин.
Оупен-эйр должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, однако был отменен в последний момент.
«Фестиваль отменили за семь часов до его открытия. Мы, конечно, не сломлены, но шокированы ситуацией. При этом мы понимаем, что все это не просто так. Это, скорее, федеральное решение, чем решение правительства области. Мы со всеми были на связи до последнего момента, была конструктивная работа, раз в две недели у нас были совещания со всеми службами, ГИБДД, МЧС, Роспотребнадзор. В среду прямо на поле была пресс-конференция. Мы показывали дорожки, которые сделали для инвалидов, по которым можно доехать от любого входа до фестивальных сцен… Но вчера ночью нас вызвали в правительство Тульской области. Я понимал, что ситуация экстренная, поскольку, когда мы приехали, руководство области было в полночь в правительстве. Я четко понимал, что и в правительстве Тульской области никто не рад этому решению. Но что-то, видимо, произошло», - рассказал Клюкин.
По его словам, организаторы фестиваля уже потратили 96 миллионов рублей, однако точную сумму ущерба пока назвать сложно.
«Здесь есть много тонкостей. Мы построили здесь поле за 96 миллионов рублей. Это затраты. Плюс мы предлагали людям делать ПЦР-тесты, они тратились на это и, конечно, вправе требовать какую-то компенсацию. Мы пока не понимаем, как поведут себя партнеры, которые тратились на застройку для фестиваля, как отреагируют рестораны, которые уже подготовили продукты и все остальное. Так что физически пока потратили 96, а дальше – непредсказуемо. Вот, например, только что нам позвонили из гостиницы и сказали: «Ребята, мы возвращаем вам деньги, поскольку понимаем, в какой сложной ситуации вы оказались». Может быть, будет такая история, а может и нет», - отметил продюсер «Дикой мяты».
Клюкин уточнил, что фестиваль отменен, а не перенесен, заверив, что всем вернут деньги за билеты, но пока их нет.
«Фестиваль отменен, а не перенесен. Мы не понимаем, куда его можно переносить. Горизонт планирования сейчас - два-три часа. До пяти утра мы принимали экстренные решения – возвращали музыкантов, которые уже ехали, группы, которые летели из других стран. Мы когда вчера это обсуждали в правительстве, понимали, что не можем фестиваль переносить, поскольку не понимаем сроков. Возможно, это будет перенос, но прямо сейчас такого ответа нет. Конечно, мы будем возвращать билеты. У нас нет другого выбора. Но в какие сроки, сейчас сказать сложно. Потому что все средства вложены в сам фестиваль. Если бы мы узнали об отмене хотя бы за три недели, таких сокрушительных трат не было бы. А сейчас все указатели стоят, дорожки, два бассейна для серфа и так далее. На счету компании сейчас 11 тысяч рублей. Все остальное прибито в поле», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось об отмене в России ряда музыкальных фестивалей из-за ситуации с коронавирусом. 5 июня стало известно об отмене Грушинского фестиваля, который планировалось провести с 1 по 4 июля в Самарской области. В середине июня было объявлено о переносе на 2022 год фестивалей «Усадьба Jazz», «Нашествие», Dobrofest и «Боль».
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