«Не сломлены, но в шоке». Организатор «Дикой мяты» об отмене фестиваля за семь часов до начала

«Фестиваль отменили за семь часов до его открытия. Мы, конечно, не сломлены, но шокированы ситуацией. При этом мы понимаем, что все это не просто так. Это, скорее, федеральное решение, чем решение правительства области. Мы со всеми были на связи до последнего момента, была конструктивная работа, раз в две недели у нас были совещания со всеми службами, ГИБДД, МЧС, Роспотребнадзор. В среду прямо на поле была пресс-конференция. Мы показывали дорожки, которые сделали для инвалидов, по которым можно доехать от любого входа до фестивальных сцен… Но вчера ночью нас вызвали в правительство Тульской области. Я понимал, что ситуация экстренная, поскольку, когда мы приехали, руководство области было в полночь в правительстве. Я четко понимал, что и в правительстве Тульской области никто не рад этому решению. Но что-то, видимо, произошло», - рассказал Клюкин.

По его словам, организаторы фестиваля уже потратили 96 миллионов рублей, однако точную сумму ущерба пока назвать сложно.

«Здесь есть много тонкостей. Мы построили здесь поле за 96 миллионов рублей. Это затраты. Плюс мы предлагали людям делать ПЦР-тесты, они тратились на это и, конечно, вправе требовать какую-то компенсацию. Мы пока не понимаем, как поведут себя партнеры, которые тратились на застройку для фестиваля, как отреагируют рестораны, которые уже подготовили продукты и все остальное. Так что физически пока потратили 96, а дальше – непредсказуемо. Вот, например, только что нам позвонили из гостиницы и сказали: «Ребята, мы возвращаем вам деньги, поскольку понимаем, в какой сложной ситуации вы оказались». Может быть, будет такая история, а может и нет», - отметил продюсер «Дикой мяты».

Клюкин уточнил, что фестиваль отменен, а не перенесен, заверив, что всем вернут деньги за билеты, но пока их нет.