Приставы требуют от агента Шнурова вернуть 50 млн рублей за концерт в Петербурге

НСН отправила запрос агенту Шнурова с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент выхода материала не получила ответ.

Ранее сообщалось, что Шнуров получил от компании «АртЛайф» авансом 90 млн рублей за отмененный концерт в «Лужниках», который должен был состояться 16 сентября 2023 года, и 50 млн рублей за концерт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, намеченный на осень того же года.

Организаторы хотят отсудить у лидера «Ленинграда» и его агента 140 млн рублей аванса за отмененные выступления в двух столицах. Со своей стороны, сторона Шнурова настаивает на возвращении около 60 млн рублей – второй части гонорара за концерт в Москве и неустойки, отмечает «Радиоточка НСН».

