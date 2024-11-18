Приставы требуют от агента Шнурова вернуть 50 млн рублей за концерт в Петербурге

Агент Шнурова добровольно не исполнил решение суда по авансу за концерт на «Газпром Арене», заявили НСН в компании «АртЛайф», при этом судебная тяжба вокруг гонорара за концерт в «Лужниках» продолжается.

Агент лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова уклоняется от судебного решения о возврате аванса за несостоявшийся концерт в Санкт-Петербурге, сообщили НСН организаторы того выступления, компания «Артлайф».

«Агент Шнурова уклоняется от исполнения судебного акта - не возвращает аванс за несостоявшийся концерт в Санкт-Петербурге. Приставы возбудили исполнительное производство в отношении агента Дмитрия Гугучкина, который добровольно не исполнил решение суда», - сказал собеседник НСН.
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НСН отправила запрос агенту Шнурова с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент выхода материала не получила ответ.

Ранее сообщалось, что Шнуров получил от компании «АртЛайф» авансом 90 млн рублей за отмененный концерт в «Лужниках», который должен был состояться 16 сентября 2023 года, и 50 млн рублей за концерт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, намеченный на осень того же года.

Организаторы хотят отсудить у лидера «Ленинграда» и его агента 140 млн рублей аванса за отмененные выступления в двух столицах. Со своей стороны, сторона Шнурова настаивает на возвращении около 60 млн рублей – второй части гонорара за концерт в Москве и неустойки, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Судебные ПриставыЛенинградСергей Шнуров

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