Шнуров: Инстасамка пока не будет постоянной солисткой «Ленинграда»

По его словам, на данный момент сотрудничество группы и исполнительницы ограничилось совместным альбомом, при записи которого обсуждений продолжения совместного творчества не было.

«В определённых обстоятельствах любая женщина может стать и часто становится солисткой «Ленинграда». Пусть ненадолго, но точно от души», - заключил музыкант.

Ранее «Ленинград» и Инстасамка выпустили совместный альбом «Бумеры и зумеры», состоящий из шести композиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».