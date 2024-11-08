Шнуров: Инстасамка пока не будет постоянной солисткой «Ленинграда»
Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) пока не является постоянной солисткой группы «Ленинград». Об этом в интервью ТАСС заявил лидер коллектива Сергей Шнуров.
По его словам, на данный момент сотрудничество группы и исполнительницы ограничилось совместным альбомом, при записи которого обсуждений продолжения совместного творчества не было.
«В определённых обстоятельствах любая женщина может стать и часто становится солисткой «Ленинграда». Пусть ненадолго, но точно от души», - заключил музыкант.
Ранее «Ленинград» и Инстасамка выпустили совместный альбом «Бумеры и зумеры», состоящий из шести композиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шнуров: Инстасамка пока не будет постоянной солисткой «Ленинграда»
- В Оренбургской области у летевшего самолета отвалилась дверь
- Михалков решил подать в суд на украинские власти
- МВД: Из России выдворят 20 тысяч мигрантов в рамках операции «Нелегал-2024»
- Глава офиса Зеленского Ермак обвинил депутатов Рады в действиях в интересах РФ
- Аналитик Беляев: Курс доллара к Новому году может достигнуть 100 рублей
- Жителя Набережных Челнов задержали за участие в террористической организации
- Потери ВСУ в Курской области превысили 30 500 военнослужащих
- Компартия Молдавии отказалась признать Санду легитимным президентом
- Константин Цзю выступил против приезда Хелиф на чемпионат России по боксу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru