Шнуров: Инстасамка пока не будет постоянной солисткой «Ленинграда»

Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) пока не является постоянной солисткой группы «Ленинград». Об этом в интервью ТАСС заявил лидер коллектива Сергей Шнуров.

«За деньги нет, русские - вперед!»: Шнуров и Инстасамка удивили совместным альбомом

По его словам, на данный момент сотрудничество группы и исполнительницы ограничилось совместным альбомом, при записи которого обсуждений продолжения совместного творчества не было.

«В определённых обстоятельствах любая женщина может стать и часто становится солисткой «Ленинграда». Пусть ненадолго, но точно от души», - заключил музыкант.

Ранее «Ленинград» и Инстасамка выпустили совместный альбом «Бумеры и зумеры», состоящий из шести композиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сергей Шнуров //НСН
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыСергей ШнуровГруппа "Ленинград"

Горячие новости

Все новости

партнеры