Пришествие иноСМИ на «НАШЕСТВИЕ»
Крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом «НАШЕСТВИЕ» отмечает своё 20-летие и приглашает иностранные СМИ на «Главное Приключение Года», которое пройдет с 18 по 21 июля в Большом Завидове в Тверской области.
Впервые партнером «Нашествия» стал Роскосмос!
В 2019 году «НАШЕСТВИЕ» приобретёт действительно космические масштабы: благодаря сотрудничеству с Роскосмосом, на поле появится тематический выставочный павильон, а посетители фестиваля смогут в прямом эфире увидеть запуск космической ракеты с Земли и пообщаться с космонавтами МКС.
10-летнее партнерство фестиваля с Минобороны закончилось, и на смену военным выставкам и аттракционам пришел мирный космос!.
Экспозиция с уникальными артефактами, макетами аппаратов и первым Луноходом, интерактивы и конкурсы, экспресс-диагностика на право подать заявку в Российский отряд космонавтов, множество тестов с призами и подарками, встречи с известными космонавтами, и даже виртуальные космические гонки над Землей с помощью VR-технологий – вот только часть активностей, которые смогут занять самого искушенного зрителя в перерывах между выступлениями любимых артистов.
Самый большой за 20 лет состав музыкантов!
«НАШЕСТВИЕ» – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям. Сразу на трех сценах фестиваля, в честь его 20-летия, впервые соберутся более 150 музыкальных коллективов: легенды русского рока, дерзкие молодые «звезды», начинающие коллективы и представители альтернативного рока и андеграунда.
Участники фестиваля: 25/17, Anacondaz, Casual, F.P.G, Louna, Lumen, STIGMATA, The HATTERS, Аквариум, Алиса, Би-2, Браво, Бригадный подряд, Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачёв, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Гудтаймс, Дельфин, ДДТ, Казускома, кис-кис, Кирпичи, Ленинград, Мумий Тролль, Мураками, Нейромонах Феофан, Нервы, Ночные Снайперы, Пикник, План Ломоносова, Сурганова и оркестр, Сплин и еще сотни артистов и музыкантов сразу на 3 сценах.
Уникальная инфраструктура и ЗОЖ по-русски!
«НАШЕСТВИЕ» 2019 - это не только самый масштабный лайн-ап за 20-летнюю историю фестиваля и уникальный павильон от «Роскосмоса», но и несколько десятков развлекательных, образовательных и активных зон. Этим летом помимо традиционного лектория - впервые на «Главном Приключении Года» появится «БиблиоШатёр», в котором можно будет не только почитать, но и забрать понравившуюся книгу с собой. Для любителей настольных игр откроется соответствующая секция, а поклонники квизов смогут посоревноваться в глубине знаний по темам «история рока», «мир Гарри Поттера» и «Игра престолов».
Неотъемлемой частью «НАШЕСТВИЯ» давно стали турниры по пляжному футболу и волейболу, и юбилейный год не исключение! Для любителей спорта и поклонников здорового образа жизни организаторы приготовили спортивную программу, состоящую из тематических 30-минутных сетов (Рок зарядка, crossfit и йога).
Традиционно на территории фестиваля будет функционировать настоящий ЗАГС, где каждый год признаются в любви и бракосочетаются более 500 пар влюбленных! А еще детский городок, лаундж-зоны, кинопоказы, лекции, мастер-классы и выставки, маркет и десятки занимательных партнерских площадок. На «НАШЕСТВИИ-2019» каждый посетитель найдёт себе занятие по вкусу!
Каждый год на фестивале работают более 800 российских журналистов. В ходе специально подготовленного для иностранных СМИ однодневного пресс-тура у вас будет возможность увидеть закулисье самого большого в России рок-фестиваля «НАШЕСТВИЕ», пообщаться с организаторами, артистами и знаменитыми гостями.
Начало пресс-тура – пятница, 19 июля
Автобус из Москвы отправится на поле «НАШЕСТВИЯ» в пятницу в 10:30 утра и вернётся в Москву после полуночи.
Фестиваль традиционно пройдет в Большом Завидово, в Тверской области (в 113 км от Москвы, примерно 2 часа на автобусе).
Время и место встречи: 10:00, двор «Мультимедиа Холдинга», ул. Народного ополчения 39к2, Москва, 123060.
Все журналисты пресс-тура будут обеспечены специальными бейджами для работы во всех зонах фестиваля, в том числе и на бэкстейдже Главной сцены.
После завершения программы пресс-тура, в ночь с пятницы на субботу, автобус отправится обратно в Москву. Желающие журналисты пресс-тура смогут остаться на фестивале по предварительной договоренности!
Для получения аккредитации необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте «НАШЕСТВИЯ-2019» в разделе «Аккредитация СМИ»: https://nashestvie.ru/smi/ Аккредитация заканчивается в воскресенье, 30 июня.
По всем вопросам просим обращаться по почте yakushova@nsn.fm.
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