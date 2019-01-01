Пришествие иноСМИ на «НАШЕСТВИЕ»

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В 2019 году «НАШЕСТВИЕ» приобретёт действительно космические масштабы: благодаря сотрудничеству с Роскосмосом, на поле появится тематический выставочный павильон, а посетители фестиваля смогут в прямом эфире увидеть запуск космической ракеты с Земли и пообщаться с космонавтами МКС.

10-летнее партнерство фестиваля с Минобороны закончилось, и на смену военным выставкам и аттракционам пришел мирный космос!.

Экспозиция с уникальными артефактами, макетами аппаратов и первым Луноходом, интерактивы и конкурсы, экспресс-диагностика на право подать заявку в Российский отряд космонавтов, множество тестов с призами и подарками, встречи с известными космонавтами, и даже виртуальные космические гонки над Землей с помощью VR-технологий – вот только часть активностей, которые смогут занять самого искушенного зрителя в перерывах между выступлениями любимых артистов.

