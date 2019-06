Определился окончательный список участников «НАШЕСТВИЯ-2019»

Полностью определился состав участников юбилейного музыкального фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», который пройдет с 19 по 21 июля в Большом Завидове в Тверской области. На главной сцене к заявленным ранее артистам и командам присоединятся Ольга Кормухина и Алексей Белов, 7Б и «Аффинаж».

На сцене НАШЕ 2.0 выступят «Мамульки Бенд», «Тайм-Аут», ДМЦ, Джанго, «Старый Приятель».

А лайн-ап сцены «Ультра» пополнили hardcore-группы Junkyard Storytellas и «Ермак!»

Таким образом на «НАШЕСТВИЕ-2019» выступят: ДДТ, «Мумий Тролль», Би-2, «Аквариум», Гарик Сукачёв, «Алиса», «Сплин», Вячеслав Бутусов, «Пикник», «Ночные Снайперы», Чиж & Co, «Браво», Вадим Самойлов, «Пилот», «Наив», «Горшенев», Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, «СерьГа», Lumen, Louna, 25/17, «Калинов мост», The HATTERS, «Несчастный случай», Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Ольга Кормухина и Алексей Белов, Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, «Ундервуд», Найк Борзов, Anacondaz, Tequilajazzz, «Мураками», F.P.G, «План Ломоносова», «Северный Флот», 7Б, MORDOR, Джанго, «Аффинаж», «Бригадный подряд», «Эпидемия», «Тайм-Аут», «Кирпичи», СЛОТ, МЭD DОГ, «Операция Пластилин», «Громыка», «Нервы», «Гудтаймс», «Тролль Гнёт Ель», [AMATORY], Jane Air, «Ангел НеБес», JACK ACTION, «Монгол Шуудан», ##### (5 DIEZ), «Моды», «Dёргать!», Casual, «Гран-КуражЪ2, Порт (812), LASCALA, «Мамульки Бенд», «Пневмослон», STIGMATA, 7000$, 7РАСА, I.F.K., Catharsis, «Голос Омерики», ДМЦ, Grizzly Knows No Remorse, Clockwork Times, «Гребля», «Фантастика», Гоша Куценко и группа ГК, Александр Устюгов и группа EKIBASTUZ?, «Черный вторник», PRAVADA, ORIGAMI, «Круиз», LKVR, «Шапито», «Аркона», «Казускома», «Ермак!», Junkyard Storytellaz, «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ», «Бенгальские Подонки», «несогласие», «кис-кис» и многие-многие другие.

19 июня 2019 года в рамках празднования 20-летия фестиваля в стенах легендарной «Горбушки» пройдет музыкальная пресс-конференция перед «Главным приключением года» 2019.

Напоминаем, что билеты категорий «Входной», «FAN» и «VIP» именные, и купить их можно только на сайте фестиваля nashestvie.ru! При покупке необходимо указать ФИО человека, который пойдет на фестиваль по этому билету, электронную почту и телефон.