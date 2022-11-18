«Подсела на наркотики»: Дочь Успенской об истории создания первого сингла

Восходящая звезда шоу-бизнеса Pacha Tati Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской в пресс-центре НСН рассказала историю своего первого сингла «Чудо».

«Было очень сложно вырваться из «мира оков». Это не секрет, через что я прошла. У меня тяжелая жизненная история, начиная с падения с велосипеда, где я сломала челюсть, потеряла семь зубов, присела на наркотики. Все эти громкие скандалы, я себя поставила в негодное положение. Мир оков – это порочные, темные пристрастия, которые меня разрушали», - рассказала она.

По ее словам, она начала употреблять наркотические средства, потому что не могла найти себя, музыка стала своего рода спасением.

18 ноября состоится презентация нового сингла дочери Любови Успенской «Чудо» Татьяны Плаксиной, известной под псевдонимом Pacha Tati. Pacha Tati — современная исполнительница, музыкант и художница. Ее сценический псевдоним берет свою историю из Южной Америки.

Сингл, написанный восходящей звездой шоу-бизнеса, появится на онлайн-площадках страны. Повествование ведется от первого лица, и это некий крик души: о борьбе с порочными страстями, о попытке начать жизнь заново, с чистого листа, выбравшись из «мира оков».

