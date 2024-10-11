«Это ребрендинг»: Иосиф Пригожин опроверг уход Валерии со сцены
При этом певица планирует выпустить последний альбом, который обойдется в полмиллиона долларов, рассказал НСН продюсер Пригожин.
Предстоящий альбом Валерии действительно будет последним, так как сегодня делать такие большие проекты очень трудозатратно, а сама певица будет выступать, пока остается в хорошей вокальной форме. Об этом в беседе с НСН рассказал муж артистки — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Новый альбом певицы Валерии будет последним. Планируется, что он выйдет 17 апреля в 2025 году, а после этого исполнительница покинет сцену, рассказал Пригожин в беседе с "Пятым каналом" на конкурсе «Музыкастинг».
В интервью НСН Пригожин пояснил, что новый альбом обойдется Валерии в полмиллиона долларов, но прекращать выступать артистка не планирует.
«Вот мы сейчас сделали альбом, продюсирует его наш сын. Естественно, это очень трудозатратно, это стоит больших денег. Чтобы создавать большие альбомы, нужны годы, это хорошо делать в юности. Мы записали почти 14 песен для нового альбома. Мы сделали, на мой взгляд, шедевральные произведения. И так решили, что хотим просто завершить альбомную историю, поэтому этот альбом будет последний. Дальше просто, может, будут какие-то песни выходить, дуэты. Мы сейчас в ноябре снимаем клип, почти 5 или 6 клипов мы собираемся снять. Последний альбом обойдется нам при всех раскладах почти в полмиллиона долларов, понимаете? А эти средства можно брать только с концертов, с корпоративов. Это тоже большие риски. По поводу нового альбома, это будет ребрендинг. Он будет немножко революционный», - рассказал Пригожин.
По словам продюсера, Валерия еще пару лет назад хотела завершить карьеру, но будет петь, пока находится в хорошей вокальной форме.
«У нас, на мой взгляд, достаточно серьезный накопленный репертуар за годы жизни. Его вполне достаточно. Мы в пандемию делали альбом с Фадеевым, Валерия уже тогда хотела уйти со сцены, просто заняться своей жизнью. Пока что она в прекрасной вокальной форме, но, как только она почувствует, что есть определенные сложности, она закончит карьеру. Это просто уважение к зрителю и уважение к профессии. Она не хочет петь под фонограмму, это ее позиция», - поделился он.
Ранее Пригожин в пресс-центре НСН рассказал, что одни авторские права на музыку для концерта «Трибьют Валерии» обошлись в 15 млн рублей, а на само создание концерта он потратил суммарно 64 млн.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов: доклад по платежной системе БРИКС представят на саммите в Казани
- Под домашний арест по делу АСВ отправили арбитражного управляющего
- Стрелявший в супругов в Долгопрудном применил пистолет и обрез
- Аксенов заявил, что пора перестать использовать термин «новые регионы России»
- Молдавия отклонила предложение Приднестровья по референдуму о вступлении в ЕС
- Малкин первым из россиян достиг отметки в 800 голевых передач в НХЛ
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли в Курской области 21 900 человек
- Испытания беспилотного вездехода «Калужанин» завершились в России
- Экономист Балынин заявил о росте ряда соцпособий в 2025 году
- Юрист сообщила, что число разводов увеличивается в феврале-марте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru