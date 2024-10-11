«Это ребрендинг»: Иосиф Пригожин опроверг уход Валерии со сцены

«Вот мы сейчас сделали альбом, продюсирует его наш сын. Естественно, это очень трудозатратно, это стоит больших денег. Чтобы создавать большие альбомы, нужны годы, это хорошо делать в юности. Мы записали почти 14 песен для нового альбома. Мы сделали, на мой взгляд, шедевральные произведения. И так решили, что хотим просто завершить альбомную историю, поэтому этот альбом будет последний. Дальше просто, может, будут какие-то песни выходить, дуэты. Мы сейчас в ноябре снимаем клип, почти 5 или 6 клипов мы собираемся снять. Последний альбом обойдется нам при всех раскладах почти в полмиллиона долларов, понимаете? А эти средства можно брать только с концертов, с корпоративов. Это тоже большие риски. По поводу нового альбома, это будет ребрендинг. Он будет немножко революционный», - рассказал Пригожин.

По словам продюсера, Валерия еще пару лет назад хотела завершить карьеру, но будет петь, пока находится в хорошей вокальной форме.

«У нас, на мой взгляд, достаточно серьезный накопленный репертуар за годы жизни. Его вполне достаточно. Мы в пандемию делали альбом с Фадеевым, Валерия уже тогда хотела уйти со сцены, просто заняться своей жизнью. Пока что она в прекрасной вокальной форме, но, как только она почувствует, что есть определенные сложности, она закончит карьеру. Это просто уважение к зрителю и уважение к профессии. Она не хочет петь под фонограмму, это ее позиция», - поделился он.

Ранее Пригожин в пресс-центре НСН рассказал, что одни авторские права на музыку для концерта «Трибьют Валерии» обошлись в 15 млн рублей, а на само создание концерта он потратил суммарно 64 млн.

