Пригожин заявил, что Шнуров «уродует молодежь»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн плохо влияют на молодежь. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, раньше для артистов сцена была храмом, они не позволяли себе плевать на сцене или ругаться матом. Сейчас исполнители делают все, чтобы «хайповать». Связано такое поведение, по мнению продюсера, с безнаказанностью.