Пригожин заявил, что Шнуров «уродует молодежь»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн плохо влияют на молодежь. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, раньше для артистов сцена была храмом, они не позволяли себе плевать на сцене или ругаться матом. Сейчас исполнители делают все, чтобы «хайповать». Связано такое поведение, по мнению продюсера, с безнаказанностью.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Пригожин напомнил, что в стране существует закон о штрафах за ругань в общественных местах, однако ни одного артиста за это еще не оштрафовали.
«Вот вам поколение, которое уродует нашу молодежь», - цитирует Ura.ru Пригожина.
Ранее Сергей Шнуров высмеял слова Пригожина о «бедствующих артистах».
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