Пригожин выступил против спасения звёзд шоу-бизнеса от банкротства
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в российском шоу-бизнесе «много лишних людей», сообщает NEWS.ru.
По его словам, многим артистам из-за сокращения концертов грозит банкротство, однако предпринимать по этому вопросу ничего не следует и пустить ситуацию на самотёк, что позволит отсеять лишних.
«Не понимаю, зачем спасать шоу-бизнес от банкротства. Как будет, так и будет. Много лишних людей в нашем так называемом шоу-бизнесе», — резюмировал продюсер.
Ранее Пригожин заявил, что в эпоху интернета телеканалы и радиостанции перестали влиять на появление и рост популярности молодых артистов, сообщает RT.
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