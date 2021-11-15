Пригожин выступил против спасения звёзд шоу-бизнеса от банкротства

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в российском шоу-бизнесе «много лишних людей», сообщает NEWS.ru.

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По его словам, многим артистам из-за сокращения концертов грозит банкротство, однако предпринимать по этому вопросу ничего не следует и пустить ситуацию на самотёк, что позволит отсеять лишних.

«Не понимаю, зачем спасать шоу-бизнес от банкротства. Как будет, так и будет. Много лишних людей в нашем так называемом шоу-бизнесе», — резюмировал продюсер.

Ранее Пригожин заявил, что в эпоху интернета телеканалы и радиостанции перестали влиять на появление и рост популярности молодых артистов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМузыкантыШоу-бизнесИосиф Пригожин
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