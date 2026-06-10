Дробыш предложил отправить Киркорова на «Интервидение»

«Пусть опять будет Киркоров. Он в этом разбирается, кстати, лучше всех, между прочим», - отметил Дробыш.

Продюсер добавил, что это «очень хороший выбор».

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что артиста от России на конкурсе «Интервидение» в 2026 году, который пройдет в Саудовской Аравии, выберут организаторы смотра.

