Пригожин и Валерия не дождались «Доширак» из гуманитарной помощи

Российский продюсер Иосиф Пригожин и его супруга, певица Валерия не получили «Доширак», который партия «Коммунисты России» отправила звездам шоу-бизнеса в качестве гуманитарной помощи после жалоб Пригожина на бедственное положение артистов из-за коронавируса, сообщает «Московский комсомолец».

«Они людям врут и нам врут. До сих пор не получили от них "Доширак"», — рассказал продюсер.