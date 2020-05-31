Пригожин и Валерия не дождались «Доширак» из гуманитарной помощи
Российский продюсер Иосиф Пригожин и его супруга, певица Валерия не получили «Доширак», который партия «Коммунисты России» отправила звездам шоу-бизнеса в качестве гуманитарной помощи после жалоб Пригожина на бедственное положение артистов из-за коронавируса, сообщает «Московский комсомолец».
«Они людям врут и нам врут. До сих пор не получили от них "Доширак"», — рассказал продюсер.
По мнению Пригожина, коммунистическая акция – это очередная провокация, созданная на основе вырванных из контекста фраз о положении артистов и музыкантов в период пандемии COVID-19.
Ранее, 30 мая партия «Коммунисты России» предложила Пригожину и Валерии «простой и действенный способ не умереть с голоду» - работать на стройке или заводе, а Валерии - стать уборщицей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru