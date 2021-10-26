Пригожин оценил «народный рейтинг» лучших российских исполнителей

«Я не против такого списка, но я против такого формата голосования. Оно должно проходить в открытом режиме и онлайн. Не может один статистический центр определять пристрастия россиян», - сказал Пригожин в эфире «Радио 1».

Он признался, что согласен с лидерством в рейтинге Газманова, но несколько смущен отсутствием там ряда других исполнителей.

«Не могу не согласиться с внесением в рейтинг Олега Газманова. Он является примером для подражания – в 70 лет выглядит, как мальчишка в 30. Он действительно заметный исполнитель, это факт. Но немного смущает, что в этой пятёрке нет того же Киркорова, Моргенштерна, того же Шнура», - отметил продюсер.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что выбрать лучшего исполнителя в России невозможно, так как выбирать попросту не из кого.

В число лидеров рейтинга ВЦИОМ у мужчин-исполнителей помимо Газманова (набрал 19% голосов) вошли Баста (10%), Григорий Лепс (9%), Сергей Лазарев (9%), Леонид Агутин (8%) и Валерий Меладзе (8%).

Лучшими женщинами-исполнителями россияне назвали Полину Гагарину (17%), Пелагею (13%), Елену Ваенгу, Zivert, Софию Ротару и Валерию (все - по 7%).

