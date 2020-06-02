Пригожин: На этот год концертных планов не строю
Музыкальный продюсер в эфире НСН рассказал, готовы ли артисты ждать открытия концертных площадок до осени.
Театры и концертные залы в России будут открываться на последнем этапе снятия ограничений по коронавирусу – осенью. Как передает РИА «Новости», об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН рассказал, готовы ли артисты ждать до осени.
«У людей должно быть настроение пойти. Вы видите: сегодня очень обозленные люди, у многих нервы сдают. Я очень расстроен: очень много Шариковых появилось, которые пытаются дестабилизировать обстановку в нашей стране. В обществе нет взаимопонимания, что надо просто пережить это. У нас осенью запланирован тур в Финляндии. Но основные планы я строю на следующий год. В этом году мы будем держаться, терпеть. Я создал "подушку безопасности" до конца года», - сказал он.
По мнению Пригожина, государству надо помочь артистам. «Не все артисты – Валерии, не все Киркоровы. Кому тяжело, нужно помогать. Кто распространяет ложь, что я прошу деньги у государства. Я ни у кого ничего не просил. Но если я и попрошу что-то для себя, я отдам эти деньги тем, кому это нужно. Вот что самое главное! Я возьму, но - отдам! На благотворительность, в детские фонды, куда угодно, кому нужны эти деньги. Если государство предлагает какие-то деньги, будет неправильно не брать их и не отдать нуждающимся. Я хочу быть правильно понятым!» - подчеркнул собеседник НСН.
«Моим коллегам очень тяжело, многим. Организаторам концертов, больших туров. Они находятся в тяжелейшем положении. Артисты такие же живые люди, как врачи, как слесари и сантехники. Просто у них профессия творческая! Их нельзя оставлять без внимания. Это обращение к Чернышенко, к власти – нужно бороться к хейтерами в интернете. Нужно чистить интернет! Нужно прекратить травлю людей, которые имеют мнение, отличающееся от мнения негодяев! Вот что самое важное. Нельзя позволять вытирать о людей ноги, оскорблять. Это должно быть приравнено к уголовной статье! Я за то, чтобы была уголовная статья за оскорбление личности, за оскорбление семьи. Надо находить эти аккаунты, надо, чтобы все аккаунты были персонифицированы. Чтобы мы знали, кто эти люди, мы должны их знать в лицо. Их должны сажать. Как только десяточек посадят, эти негодяи больше не будут позволять себе выносить мозг и расстраивать публичных людей. Скольким они душу вытаскивают! Сколько нервов! Вот в чем проблема. У нас нет диалога!» - пожаловался продюсер.
Ранее Иосиф Пригожин признался, что отправлял музыканту Сергею Шнурову сообщения с угрозами.
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