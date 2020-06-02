Пригожин: На этот год концертных планов не строю

Театры и концертные залы в России будут открываться на последнем этапе снятия ограничений по коронавирусу – осенью. Как передает РИА «Новости», об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН рассказал, готовы ли артисты ждать до осени.

«У людей должно быть настроение пойти. Вы видите: сегодня очень обозленные люди, у многих нервы сдают. Я очень расстроен: очень много Шариковых появилось, которые пытаются дестабилизировать обстановку в нашей стране. В обществе нет взаимопонимания, что надо просто пережить это. У нас осенью запланирован тур в Финляндии. Но основные планы я строю на следующий год. В этом году мы будем держаться, терпеть. Я создал "подушку безопасности" до конца года», - сказал он.

По мнению Пригожина, государству надо помочь артистам. «Не все артисты – Валерии, не все Киркоровы. Кому тяжело, нужно помогать. Кто распространяет ложь, что я прошу деньги у государства. Я ни у кого ничего не просил. Но если я и попрошу что-то для себя, я отдам эти деньги тем, кому это нужно. Вот что самое главное! Я возьму, но - отдам! На благотворительность, в детские фонды, куда угодно, кому нужны эти деньги. Если государство предлагает какие-то деньги, будет неправильно не брать их и не отдать нуждающимся. Я хочу быть правильно понятым!» - подчеркнул собеседник НСН.