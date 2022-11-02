Пригожин и Матвиенко оценили намерения Разина «зачистить» интернет от «Ласкового мая»

Намерение продюсера Андрея Разина удалить из интернета видео и другие материалы о группе «Ласковый май» не повлияет на ее популярность, заявили в интервью НСН музыкальные продюсеры Игорь Матвиенко и Иосиф Пригожин.

Ранее Разин заявил, что все права на творческие материалы «Ласкового мая» и Юры Шатунова «переданы американцам», и в течение трёх месяцев из соцсетей будут удалены все «пиратские» записи. Кроме того он сообщил о перезапуске группы в новом составе.