Пригожин и Матвиенко оценили намерения Разина «зачистить» интернет от «Ласкового мая»
Игорь Матвиенко в эфире НСН выразил надежду, что авторы продолжат получать «роялти» за песни группы, а Иосиф Пригожин призвал не переживать за их популярность.
Намерение продюсера Андрея Разина удалить из интернета видео и другие материалы о группе «Ласковый май» не повлияет на ее популярность, заявили в интервью НСН музыкальные продюсеры Игорь Матвиенко и Иосиф Пригожин.
Ранее Разин заявил, что все права на творческие материалы «Ласкового мая» и Юры Шатунова «переданы американцам», и в течение трёх месяцев из соцсетей будут удалены все «пиратские» записи. Кроме того он сообщил о перезапуске группы в новом составе.
«Будет продолжать дело "Ласкового мая", что здесь плохого? Надеюсь, что авторы будут продолжать получать с этого роялти и так далее, что тоже неплохо для авторов. Если права у него, и он заплатил за них, то имеет право ими распоряжаться», - сказал НСН продюсер и композитор Игорь Матвиенко.
При этом он высказал мнение, что в любом случае песни «Ласкового мая» все равно останутся популярны среди россиян.
Со своей стороны, Иосиф Пригожин сказал НСН, что не очень понимает смысл действий Разина.
«На популярности это не отразится, просто я не понимаю, что это дает всем участникам процесса», - отметил Пригожин.
Ранее Разин судился с Шатуновым за права на песни группы. Шатунов летом выиграл многолетнюю тяжбу с продюсером «Ласкового мая», однако вскоре внезапно умер в возрасте 48 лет.
Основатель и автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов в беседе с НСН назвал «незаконной» передачу Разиным авторских прав на песни группы «американцам».
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