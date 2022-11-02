Продюсер «Ласкового мая» объявил о воссоздании группы

«Группа "Ласковый май" будет создана заново, из молодых ребят, которые будут работать. Персонально для них делаем свою страничку в социальных сетях, где вы сможете их увидеть и услышать», — рассказал Разин.

По его словам, подбор артистов уже начался.

Кроме того, Разин заявил, что все права на творческие материалы «Ласкового мая» и экс-солиста группы Юрия Шатунова были «переданы американцам». В связи с этим все неофициальные записи в течение трех месяцев удалят со всех площадок. Продюсер пригрозил «миллионными исками» тем, кто не удалит контент самостоятельно.

Также Разин сообщил, что песни «Ласкового мая» запретят исполнять без разрешения правообладателя. Увидеть и услышать творчество группы можно будет только на YouTube-каналах коллектива и самого Разина.

В апреле Разин переехал из России в США, напоминает «Свободная пресса». Продюсер сообщал, что в Соединенных Штатах работает над картиной «Ласковый май-2».

