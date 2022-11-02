Основатель группы «Ласковый май» обвинил Разина в незаконной передаче авторских прав

Основатель и автор хитов группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов в беседе с НСН оценил заявление продюсера Андрея Разина о передаче авторских прав американцам и удалении материалов группы со всех ресурсов.

«Он незаконно поступает. Этим занимаются мои юристы», - сказал Кузнецов.

Накануне музыкальный продюсер, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин объявил о воссоздании коллектива и заявил, что все права на творческие материалы «Ласкового мая» и экс-солиста группы Юрия Шатунова были «переданы американцам».