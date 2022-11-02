Основатель группы «Ласковый май» обвинил Разина в незаконной передаче авторских прав
Основатель и автор хитов группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов заявил НСН, что заявлением продюсера Разина о «передаче прав американцам» сейчас занимаются юристы.
Основатель и автор хитов группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов в беседе с НСН оценил заявление продюсера Андрея Разина о передаче авторских прав американцам и удалении материалов группы со всех ресурсов.
«Он незаконно поступает. Этим занимаются мои юристы», - сказал Кузнецов.
Накануне музыкальный продюсер, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин объявил о воссоздании коллектива и заявил, что все права на творческие материалы «Ласкового мая» и экс-солиста группы Юрия Шатунова были «переданы американцам».
«Группа "Ласковый май" будет создана заново, из молодых ребят, которые будут работать. Персонально для них делаем свою страничку в социальных сетях, где вы сможете их увидеть и услышать», — рассказал Разин.
По поводу перспектив нового «Ласкового мая», который Разин хочет собрать из молодых исполнителей, Кузнецов заявил, что этим не интересуется.
Перед самой смертью Юрий Шатунов в июле этого года выиграл многолетнюю тяжбу с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. Бывшие коллеги судились за творчество легендарного коллектива. Продюсер настаивал на том, что права на хиты, включая «Белые розы», ему за символическую сумму передал основатель группы Сергей Кузнецов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 385 / сут.
Умерли
390 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+10 241 / сут.
- Польша начала строительство заграждения на границе с Россией
- ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб в Крыму
- Два человека погибли в ДТП с грузовиком и такси в центре Москвы
- Пашинян: Армения согласна отложить вопрос статуса Нагорного Карабаха
- Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
- Картаполов: Срочников могут направить в соседние с зоной спецоперации регионы
- Холдинг Veon начал конкурентный процесс продажи «Вымпелкома»
- Под Херсоном неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями
- Мантуров назвал преждевременным выход федеральных ретейлеров в новые регионы России
- Продюсер «Ласкового мая» объявил о воссоздании группы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru