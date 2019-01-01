Пентаграмма против не хитовой песни. Лазарев на «Евровидении-2019»

«Если рассматривать цифру 5, которая влияет на его выступление, вспомним звезду. Звезда состоит из пяти лучей, это пентаграмма. Правильная пентаграмма – это человек – голова, две руки, две ноги. Лазарев может аккумулировать все свои силы и сделать «вау!» Пятерка также отвечает за родовые связи. Род, народ, сила, любовь, помощь. Если он правильно эту энергию использует, то можно сказать, что конкурентов у него нет», - заявила она.

На конкурсе в этом году Сергей Лазарев исполняет композицию «Scream» («Крик»). По мнению продюсера Иосифа Пригожина, выбор композиции может негативно сказаться на шансах Лазарева взять реванш на международном песенном конкурсе.

«Артист Сережа хороший, песня у него крепкая, мощная, но это не хит. Может быть, это будет просто единственной причиной, которая повлияет. С другой стороной, из-за того, что она не консервативная, как обычно это бывает, может быть, он как-то выстрелит», — допустил Пригожин в интервью НСН.