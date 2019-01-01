Пентаграмма против не хитовой песни. Лазарев на «Евровидении-2019»
Музыкальные эксперты и нумеролог оценили в беседе с НСН шансы российского певца на победу в международном конкурсе.
Российский певец Сергей Лазарев готовится выступить в финале международного конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве. Трансляция начнется в 22:00 по московскому времени. На сцену Выставочного центра Тель-Авива он выйдет пятым.
Именно эта цифра может помочь Сергею Лазареву одержать победу, ранее заявила НСН нумеролог и экстрасенс Фатима Хадуева.
«Если рассматривать цифру 5, которая влияет на его выступление, вспомним звезду. Звезда состоит из пяти лучей, это пентаграмма. Правильная пентаграмма – это человек – голова, две руки, две ноги. Лазарев может аккумулировать все свои силы и сделать «вау!» Пятерка также отвечает за родовые связи. Род, народ, сила, любовь, помощь. Если он правильно эту энергию использует, то можно сказать, что конкурентов у него нет», - заявила она.
На конкурсе в этом году Сергей Лазарев исполняет композицию «Scream» («Крик»). По мнению продюсера Иосифа Пригожина, выбор композиции может негативно сказаться на шансах Лазарева взять реванш на международном песенном конкурсе.
«Артист Сережа хороший, песня у него крепкая, мощная, но это не хит. Может быть, это будет просто единственной причиной, которая повлияет. С другой стороной, из-за того, что она не консервативная, как обычно это бывает, может быть, он как-то выстрелит», — допустил Пригожин в интервью НСН.
Похожую точку зрения в беседе с НСН выразил музыкальный критик Сергей Соседов. Впервые услышав песню Лазарева Scream он отметил, что яркого впечатления эта композиция не производит. «Некому писать сегодня такие шикарные песни. Нет той школы», - сказал Соседов.
Между тем, Сергей Лазарев попал со своей «нехитовой» композицией в хит-пaрады iTunes 11 стрaн: Швеции, Греции, Норвегии, Швейцaрии, Aвстрии, Литвы, Дaнии, Нидерлaндов, Бельгии и России. А клип Лазарева стал одним из самых популярных на канале «Евровидения», его посмотрели свыше 3 миллионов раз.
Напомним, что мировые букмекерские конторы пророчaт российскому aртисту седьмое место, а компaния Google, судя по числу поисковых зaпросов в сети, предрекaет третье.
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