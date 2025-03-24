«Полные залы!»: Дубинин о концертах «Арии» в Турции, Сербии и на Кипре

Группа «Ария» 9 марта открыла зарубежный тур выступлением в Анталье (Турция). Концерты также пройдут в Дубае, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Как уточнил Дубинин, музыканты не планируют радикально менять сет-лист на предстоящих концертах.

«То, что получилось, превзошло наши ожидания. Везде принимали очень хорошо, были полные залы. Приятно, что в зале не только русскоязычная публика, также были люди совершенно не русскоговорящие. На предстоящих концертах радикально менять сет-лист не планируем. Считаю, что программа, которую возим, приемлема для прослушивания в любом городе и стране, прежде всего для наших поклонников. Возможно, небольшие изменения в сет-листе будут, но это зависит не от страны пребывания, а от нашего желания, вдруг захотим сыграть что-то другое. В этом туре у нас всегда был свободен день приезда, успевали познакомиться с достопримечательностями города, где были, что здорово. Практически везде у нас были экскурсии или выходы в город. В день концерта до обеда мы тоже старались посмотреть окрестности», - отметил он.