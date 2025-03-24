«Полные залы!»: Дубинин о концертах «Арии» в Турции, Сербии и на Кипре
Один из основателей "Арии" Виталий Дубинин заявил НСН, что концерты отечественной хэви-метал-группы за рубежом превзошли все ожидания.
Один из основателей группы «Ария», бас-гитарист Виталий Дубинин в беседе с НСН заявил, что зарубежные концерты музыкантов привлекают не только русскоговорящую аудиторию, при этом публика везде принимает коллектив тепло.
Группа «Ария» 9 марта открыла зарубежный тур выступлением в Анталье (Турция). Концерты также пройдут в Дубае, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Как уточнил Дубинин, музыканты не планируют радикально менять сет-лист на предстоящих концертах.
«То, что получилось, превзошло наши ожидания. Везде принимали очень хорошо, были полные залы. Приятно, что в зале не только русскоязычная публика, также были люди совершенно не русскоговорящие. На предстоящих концертах радикально менять сет-лист не планируем. Считаю, что программа, которую возим, приемлема для прослушивания в любом городе и стране, прежде всего для наших поклонников. Возможно, небольшие изменения в сет-листе будут, но это зависит не от страны пребывания, а от нашего желания, вдруг захотим сыграть что-то другое. В этом туре у нас всегда был свободен день приезда, успевали познакомиться с достопримечательностями города, где были, что здорово. Практически везде у нас были экскурсии или выходы в город. В день концерта до обеда мы тоже старались посмотреть окрестности», - отметил он.
Собеседник НСН также рассказал, что заявления о скором выходе его биографии «Это серьезно и несерьезно», написанной в соавторстве с музыкальной журналисткой Татьяной Винокуровой, пока преждевременны.
«Издательство просто заявило, что книга должна выйти, хотя даже я сам не знаю дату. Мне кажется, рановато об этом говорить. Я там что-то о своей жизни наговорил, но те, кто ждет каких-то жареных фактов, чернухи или желтизны, будут разочарованы. Я просто старался вспомнить все свои основные жизненные моменты от начала и до сегодняшних дней», - пояснил Дубинин.
Ранее группа «Ария» представила концертный альбом «Это рок (Live)». В основу пластинки легли два выступления коллектива в Санкт-Петербурге, состоявшиеся в октябре 2024 года. Сет-лист этих шоу состоял из редко исполняемых и «забытых» композиций, включая песни «Не хочешь — не верь мне», «Вампир» и «Раб страха», напоминает «Радиоточка НСН»
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