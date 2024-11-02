«Прецедентов нет!»: Артисты не решаются спорить с удалением их песен из стримингов

Музыканты, как правило, не оспаривают требования Роскомнадзора об удалении их треков из стримингов, объяснил в интервью НСН исполнительный директор цифрового дистрибьютора контента Zvonko Digital Дмитрий Коннов.

Сервис «Яндекс Музыка» ранее отчитался об удалении 4941 единицы контента по требованию властей в период с апреля по сентябрь 2024 года. В компании отметили, что это 0,0066% от общего каталога. Стриминг получил за это время 68 запросов от госорганов с требованием убрать контент, при этом имена конкретных исполнителей не раскрыты.