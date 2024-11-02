«Прецедентов нет!»: Артисты не решаются спорить с удалением их песен из стримингов
И российские стриминги, и Apple Music быстро удаляют контент по требованию Роскомнадзора, при этом авторы и правообладатели имеют право это оспорить, сказал в эфире НСН Дмитрий Коннов.
Музыканты, как правило, не оспаривают требования Роскомнадзора об удалении их треков из стримингов, объяснил в интервью НСН исполнительный директор цифрового дистрибьютора контента Zvonko Digital Дмитрий Коннов.
Сервис «Яндекс Музыка» ранее отчитался об удалении 4941 единицы контента по требованию властей в период с апреля по сентябрь 2024 года. В компании отметили, что это 0,0066% от общего каталога. Стриминг получил за это время 68 запросов от госорганов с требованием убрать контент, при этом имена конкретных исполнителей не раскрыты.
«Роскомнадзор с определенной периодичностью присылает стримингам требования по удалению того или иного трека, в тексте которого он обнаруживает нарушение закона. Процедура достаточно отработана, она формальная и стриминги это требование выполняют, причем не только российские, но и частично доступный в России сервис Apple Music. Закон предусматривает, что возможна процедура оспаривания, потому что существует правообладатель трека или автор, но таких прецедентов я пока не видел, чтобы представители артиста, трек которого с точки зрения Роскомнадзора нарушает законодательство, начали процесс оспаривания», - сказал Коннов.
При этом он связал раскрытие «Яндексом» этих данных с публичностью этой компании.
«"Яндекс Музыка" - часть экосистемы, при этом компания "Яндекс" публичная, она торгуется на бирже. Я думаю, что это просто часть политики компании по информированию своих, в первую очередь, акционеров, ну и нас с вами о том, что происходит. У других компаний либо нет публичности, либо они уже вне зоны нашего внимания, как Spotify», - заключил собеседник НСН.
В начале октября музыкальные сервисы «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» начали маркировку исполнителей-иноагентов. Глава музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин и музыкальный критик Денис Ступников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнились, что такая мера отпугнет фанатов этих групп.
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